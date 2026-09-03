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ライオンズに暗雲！ ミルウォール、レクサムに0-3で敗れた悪夢の一戦で11人が負傷
負傷悪夢がイングランドを苦しめる
ミルウォールは本拠地ザ・デンで悪夢のような一夜を過ごした。深刻化するメディカル面の緊急事態が大きく響き、ハリウッド俳優ライアン・レイノルズが会長を務める共同オーナークラブ、レクサムにチャンピオンシップで0-3の敗戦を喫した。ミルウォールはこの一戦の時点ですでに主力8選手を負傷で欠いており、キックオフ前から大幅な戦術変更を強いられていた。
サイドの選手を起用できなかったため、ミルウォールはケイレブ・テイラー、ジェイク・クーパー、インドネシア代表DFエルカン・バゴットによる3センターバックで試合に入った。しかし、試合中にはキャスパー・デ・ノール、ジョシュ・コバーン、そして途中出場のザック・ラブレースがいずれも負傷し、交代を余儀なくされるなど、状況はさらに悪化した。
新たな負傷者が加わったことで、ミルウォールの欠場者リストは衝撃的なことにトップチーム11人にまで膨れ上がった。ホームチームの消耗した戦力につけ込んだレクサムは、オウンゴール、キーファー・ムーアの得点、そしてジャック・エコミエのゴールで、今季リーグ戦初勝利を手にした。
- PPAUK
ニール、戦力の手薄化を嘆く
ミルウォールのアレックス・ニール監督は試合終了のホイッスル後、深いフラストレーションをあらわにし、前例のない負傷者の多さがチームの一体感を損なったと説明した。ニール監督は、バゴット、クーパー、テイラーを含む急造の最終ラインを組み、フォーメーション変更を強いられた中で、チームは限界まで追い込まれていたと認めた。
「フラストレーションがたまる。というのも、ピッチにチームを送り出し、このレベルで競争力を保とうとするうえで、おそらく使えるのはもうスカッドの最後の3分の1ほどしか残っていないからだ」とニール監督は述べた。「今の我々にとって、間違いなく助けにはなっていない。今夜は、サイドの選手で準備が整っている者が誰もいなかったことを踏まえて、形を変えた」
「結果的に大幅な変更を加えなければならなかったし、その難しさは、ピッチ上の選手たちの間にある共通理解が薄まってしまうことだ」とニール監督は付け加えた。「レクサムのような経験豊富なチームと対戦すれば、それは難しい仕事になる」
守備陣は完全に制限されている
ミルウォールの戦力低下の深刻さはピッチ上でも明白で、ホームのミルウォールは90分を通して枠内シュートを1本も記録できなかった。フィル・パーキンソン率いる規律の取れたレクサムは、ライオンズの予想ゴール数をわずか0.24に抑えた。
ミルウォールはすでにトリスタン・クラマ、デレク・マズー＝サッコ、アルフィー・ドウティ、マティス・セルヴェ、ライアン・レナード、ミハイロ・イヴァノヴィッチ、ルーカス・イェンセン、ルーク・カンドルを含む主力を欠いていた。さらに試合中に3つの追加オプションを失ったことで、ホームチームの後半の反撃の可能性は完全に消えた。
アウェーのレクサムは試合を完全にコントロールし、今季初のクリーンシートを達成するとともに、チャンピオンシップ順位表で11位に浮上した。
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厳しい日程が待ち受ける
ミルウォールは今、目前に迫るインターナショナルブレイクまでに全公式戦で5試合を残す極めて厳しい期間を乗り切るため、即効性のある解決策を見いださなければならない。インドネシア代表のバゴットのような守備の重要戦力も含め、ニール監督の陣容は著しく手薄になっており、競争力を維持するには厳しい戦いが待っている。
一方、レクサムはロンドンでの圧巻のパフォーマンスを足がかりに、プレーオフ圏内進出へ向けて前進を図ることになる。
ミルウォールは次のチャンピオンシップの試合に臨む前に、離脱者の復帰に向けてメディカルルームで懸命な対応を続けることになる。
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