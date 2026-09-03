ミルウォールは本拠地ザ・デンで悪夢のような一夜を過ごした。深刻化するメディカル面の緊急事態が大きく響き、ハリウッド俳優ライアン・レイノルズが会長を務める共同オーナークラブ、レクサムにチャンピオンシップで0-3の敗戦を喫した。ミルウォールはこの一戦の時点ですでに主力8選手を負傷で欠いており、キックオフ前から大幅な戦術変更を強いられていた。

サイドの選手を起用できなかったため、ミルウォールはケイレブ・テイラー、ジェイク・クーパー、インドネシア代表DFエルカン・バゴットによる3センターバックで試合に入った。しかし、試合中にはキャスパー・デ・ノール、ジョシュ・コバーン、そして途中出場のザック・ラブレースがいずれも負傷し、交代を余儀なくされるなど、状況はさらに悪化した。

新たな負傷者が加わったことで、ミルウォールの欠場者リストは衝撃的なことにトップチーム11人にまで膨れ上がった。ホームチームの消耗した戦力につけ込んだレクサムは、オウンゴール、キーファー・ムーアの得点、そしてジャック・エコミエのゴールで、今季リーグ戦初勝利を手にした。



