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「ライオンは一か所に留まることはできない」――エンドリックがリヨンのファンに感動的な別れを告げた。レアル・マドリードのスターは、成功したレンタル移籍について「素晴らしい映画になる」と語った。
エンドリックがOLのファンに心温まるメッセージを送った
レアル・マドリードから6か月間レンタル移籍していたエンドリックが、リオンを退団すると正式発表した。 19歳の彼はSNSに動画を投稿し、スペインでレギュラーを奪えなかった苦境と、フランスで成長した日々を振り返った。最終戦のリヨン対レンズでは、グルパマ・スタジアムの観客がスタンディングオベーションを送った。短い期間でファンと築いた絆の証だ。
彼はメッセージで自身の経験をライオンのマスコットに例えた。「ブラジルでは、困難な時期を『毎日ライオンを1頭倒す』と表現します。 数か月間、アスリートとしてあるべきでない状況にいましたが、私は一頭もライオンを倒さないと決めました。むしろ、自分自身がライオンになることを選んだのです。ここで私は力を取り戻し、本能に従い、ライオンのように攻撃し、家族と私を迎え入れてくれた人々を守るために戦います」とフォワードは語った。
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フランスでの成功が「映画」に関する主張を招く
レンタル移籍は関係者に最適だった。エンドリックは21試合で8ゴール8アシストを記録し、リヨンをリーグ・アン4位に導いた。彼はこの経験が映画になるほど人生を変え、マドリードのプレッシャーから解放された日々を楽しんだと語った。
彼はこう続けた。「不安だった数か月は、喜びと勝利、学びの時間に変わった。新しい友人もでき、以前からの絆も深まった。そして、愛する人と共にいる場所こそが私たちの居場所だと気づいた。だから、この経験は最高の映画になるだろう。」
マドリードへ戻る途中のライオン
リヨンへの愛着はあるが、契約上、所属クラブへ戻らなければならない。来季はそこで重要な役割が期待される。報道では、レアル・マドリードにジョゼ・モウリーニョ監督が復帰し、その下でプレーする見込みだ。エンドリックは「心はリヨンにある」としながらも、より多くの経験を積んでスペインへ帰り、プロとして新たな地で歩みを続ける意向を示した。
「残念ながら、ライオンは一か所に留まれない」とエンドリックは語った。「今、私は多くの荷物を抱えて帰路に就きます。この旅が終わっても、この街をずっと心と記憶に刻むでしょう。 神がここで家族に授けてくださった息子の笑顔を見るたびに。リヨン、すべてに感謝します。あなたはいつまでも私の心の中にいます。」
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ワールドカップとベルナベウに注目
エンドリックがマドリードに帰還するタイミングは絶妙だ。彼はカルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジル代表のワールドカップメンバーに選ばれた。リーグ・アンでの活躍が評価され、セレソン（ブラジル代表）入りは確実視されていた。世界最大の祭典で勢いをつけ、マドリードのプレシーズンキャンプに参加する。
リヨンはチャンピオンズリーグ予選を控え、彼の穴を埋める方法を模索する。一方、マドリードのファンは、ついにラ・リーガで才能を開花させるはずの彼の復帰を心待ちにしている。10代ながら「将来は神に委ねる」と語っていた彼。今はその道がベルナベウへ一直線だ。フランスで“ライオン”と呼ばれた実力を、スペインでも証明するつもりだ。