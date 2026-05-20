「ライオンは一か所に留まることはできない」――エンドリックがリヨンのファンに感動的な別れを告げた。レアル・マドリードのスターは、成功したレンタル移籍について「素晴らしい映画になる」と語った。

レアル・マドリードから6か月間レンタル移籍していたエンドリックが、リオンを退団すると正式発表した。 19歳の彼はSNSに動画を投稿し、スペインでレギュラーを奪えなかった苦境と、フランスで成長した日々を振り返った。最終戦のリヨン対レンズでは、グルパマ・スタジアムの観客がスタンディングオベーションを送った。短い期間でファンと築いた絆の証だ。

彼はメッセージで自身の経験をライオンのマスコットに例えた。「ブラジルでは、困難な時期を『毎日ライオンを1頭倒す』と表現します。 数か月間、アスリートとしてあるべきでない状況にいましたが、私は一頭もライオンを倒さないと決めました。むしろ、自分自身がライオンになることを選んだのです。ここで私は力を取り戻し、本能に従い、ライオンのように攻撃し、家族と私を迎え入れてくれた人々を守るために戦います」とフォワードは語った。







