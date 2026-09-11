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「ライオンのように戦った！」 フロリアン・トヴァンはいかにして5ゴールの激戦でRCランスを屈辱から救ったのか
RCランス、プラハで悪夢のシナリオを切り抜ける
RCランスはUEFAチャンピオンズリーグ初戦で屈辱的な結果を免れ、終盤の劇的な反撃でスラビア・プラハを3-2で下した。コネチニーの退場により相手が10人となっていたにもかかわらず、ディノ・トップメラー率いるチームはシュトゥルムにこの日2点目を決められ、89分の時点で2-1とリードを許していた。
それでも、後半アディショナルタイムの2ゴールによって全面崩壊の危機は歴史的な勝利へと変わり、フォルトゥナ・アレナで白星をつかんだ。
この勝利は、ランスにとって1998年以来となる欧州最高峰の大会でのアウェー戦勝利となった。
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トヴァン、乱戦の終盤で決めた珍しいヘディング弾をジョーク交じりに振り返る
フロリアン・トヴァンがこの日の主役となった。16歳のメジアン・メスルブからのクロスに飛び込み、後半アディショナルタイム1分に同点弾を決めた。その2分後、リュバン・アギラールが見事な決勝点を突き刺し、劇的な逆転劇を完結させた。
試合後に『Canal+』の取材に応じたトヴァンは、自身の貴重な同点ゴールを冗談交じりに振り返りつつ、チームの尽きることのない闘志を称賛した。
「もし僕がヘディングで点を取るようになったら、サッカーで見ていないものはもう何もないね！」とトヴァンは笑った。「ゴール以上に大事なのは、気持ちの持ちようだ。最後の最後まですべてを出し切れば、足でも頭でも、お尻でも点は入る。これがサッカーだよ！」
ウインガー、苦しい時期を経て精神的な強さを称賛
この勝利は、国内での不振が続いていたフランスのクラブにとって、大きな士気向上につながった。トヴァンは、こうした苦境を乗り越えたことが、ランスの今季を決定づけるきっかけになると強調した。
また、得点者のアブダラ・シマやチャンスを演出したメスルーブを含む、トップメラー監督が後半に投入した交代選手たちの決定的な影響にも言及した。
「今夜は本当にメンタルの強さを示した」とトヴァンは付け加えた。「難しい時期を過ごしていた中で、今日のような反応ができたことは自分たちにとってプラスになる。ライオンのように戦い、決して諦めず、その結果として報われた」
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RCランス、再びリーグ・アンに目を向ける
乱戦の末に貴重な勝ち点3を確保したランスは、今後はすべての大会で継続的な勢いを築くことを目指す。ランスは日曜日、リーグ・アンでル・マンFCと対戦し、国内での戦いに戻る。
フランスのクラブは、プラハでの忘れがたい一夜を経て新たに培われた闘志を、国内での戦いにもつなげたい考えだ。
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