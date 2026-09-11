RCランスはUEFAチャンピオンズリーグ初戦で屈辱的な結果を免れ、終盤の劇的な反撃でスラビア・プラハを3-2で下した。コネチニーの退場により相手が10人となっていたにもかかわらず、ディノ・トップメラー率いるチームはシュトゥルムにこの日2点目を決められ、89分の時点で2-1とリードを許していた。

それでも、後半アディショナルタイムの2ゴールによって全面崩壊の危機は歴史的な勝利へと変わり、フォルトゥナ・アレナで白星をつかんだ。

この勝利は、ランスにとって1998年以来となる欧州最高峰の大会でのアウェー戦勝利となった。