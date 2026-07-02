移籍発表に際し、パーキンソンは「クラブと初めて話したときから、組織立っていて、私のために具体的な計画があると感じました。それは選手として私が求めるものと合致しています。プレースタイルや観戦した試合からも、チームの攻撃は私の考えと一致しています。 彼らのプレーは刺激的で、私も何かをプラスできると思う。また、クラブの文化についても良い話を多く聞いている」

クーラージュのチーフ・サッカー・オフィサー、セリ・ボウリー氏は「エリカは世界屈指の若手MFだ。卓越した技術と強いメンタル、そして向上心を持つ」と語った。 スカウト過程で最も印象的だったのは、ボール捌きだけでなく、前線への果敢な攻撃参加、ライン間の判断力、そして試合を通じて示す激しいプレーだ。年齢の割に非常に成熟しており、ピッチの両端で流れを変える力を示してきた。

「私たちの目標は、チャンピオンシップを争えるチームを築き上げると同時に、次世代のエリート選手を育成することであり、エリカはそのビジョンを体現する存在です。当クラブの環境、指導体制、そしてプレースタイルが、彼女のさらなる成長にとって理想的な土台となると確信しており、彼女がキャリアの次のステップへと進む旅路を、私たちは心から応援していきます。エリカが『クーラージュ』を選んでくれたことを大変嬉しく思っており、現在そして今後数年にわたり、彼女がどのような活躍を見せてくれるのかを楽しみにしています。」