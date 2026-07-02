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「ライオネッス」の有望株、エリカ・パーキンソンが、NWSLで2度優勝したノースカロライナ・カレッジと契約した。イングランド代表に初招集されたことを皮切りに、目まぐるしい1年が続いている。
公式発表：パーキンソンがNWSL強豪チームと契約
シンガポールで日本人の母とイギリス人の父の間に生まれたパーキンソンは、10歳でポルトガルに移住したため、4カ国の代表資格を持っていた。彼女はイングランド代表を選び、海外でプレーしてきたため、自国ではほとんど注目されなかった。
しかし3月、ウィーグマン監督はスペインとアイスランドとのW杯予選を前に当時17歳の彼女をシニア代表に招集。それ以来、次のステップを巡る憶測が絶えず、NWSL移籍の噂も囁かれていた。
そして今週、その噂は現実となった。パーキンソンは、NWSLで2度の優勝、3度のシールド制覇、2度のチャレンジカップ制覇を誇るノースカロライナ・カレッジに正式加入した。18歳の彼女は2029シーズン終了までの契約にサインし、2030年はクラブオプション付き。背番号は19番。
- Katie Schroeck/North Carolina Courage
パーキンソンがノースカロライナ・カレッジを選んだ理由
移籍発表に際し、パーキンソンは「クラブと初めて話したときから、組織立っていて、私のために具体的な計画があると感じました。それは選手として私が求めるものと合致しています。プレースタイルや観戦した試合からも、チームの攻撃は私の考えと一致しています。 彼らのプレーは刺激的で、私も何かをプラスできると思う。また、クラブの文化についても良い話を多く聞いている」
クーラージュのチーフ・サッカー・オフィサー、セリ・ボウリー氏は「エリカは世界屈指の若手MFだ。卓越した技術と強いメンタル、そして向上心を持つ」と語った。 スカウト過程で最も印象的だったのは、ボール捌きだけでなく、前線への果敢な攻撃参加、ライン間の判断力、そして試合を通じて示す激しいプレーだ。年齢の割に非常に成熟しており、ピッチの両端で流れを変える力を示してきた。
「私たちの目標は、チャンピオンシップを争えるチームを築き上げると同時に、次世代のエリート選手を育成することであり、エリカはそのビジョンを体現する存在です。当クラブの環境、指導体制、そしてプレースタイルが、彼女のさらなる成長にとって理想的な土台となると確信しており、彼女がキャリアの次のステップへと進む旅路を、私たちは心から応援していきます。エリカが『クーラージュ』を選んでくれたことを大変嬉しく思っており、現在そして今後数年にわたり、彼女がどのような活躍を見せてくれるのかを楽しみにしています。」
エリカ・パーキンソンとは誰なのか？
パーキンソンは兄がポルトのアカデミーにスカウトされたことを機にポルトガルへ移住。FCフォス、レイショエス、ベンフィカでのプレーを経て、10代でヴァラダレス・ガイアで頭角を現し、15歳でポルトガルトップリーグ「リーガBPI」デビュー。
翌シーズン終了時にはリーグの年間最優秀若手選手に選ばれ、2025-26シーズンも好調を維持して初の「ライオネッス」代表に招集された。これはイングランドのユース代表で急速に頭角を現した結果だった。 2024年末のU-17ワールドカップ代表を経て、2025年はU-19、そしてU-23代表でプレーした。
U-23代表でも最年少クラスながら、スペースを見極め、ボールを持ったら前を向いて仕掛ける攻撃的なMFだ。ゴールへの嗅覚と広い視野、長いパスレンジを併せ持ち、得点力も創造性もある。ボールがないところでも走り続ける。
これはノースカロライナ・カレッジのファンにとっては朗報となるだろう。同チームは11試合を終えてNWSLのプレーオフ圏内にいるものの、今シーズンはチャンスを十分に作り出せていないからだ。
- Katie Schroeck/North Carolina Courage
拡大する傾向：また英国の若手選手がNWSLへ移籍
パーキンソンはポルトガルリーグとイングランドユース代表で才能を示してきた。次は世界最高峰のNWSLで一段上のレベルを示す番だ。NWSLは若手にもチャンスが多く、その評判は海外にも広がっている。
18歳の彼女は、米国へ移籍するイングランドの若手選手の一人だ。今年初めに元ウェストハムDFアヌーク・デントンとマンUアカデミー出身キーラ・バリーがベイFCへ加入し、アーセナル若手ライラ・ハーバートも今夏サンディエゴ・ウェーブへ移籍すると噂される。
イングランドU-20代表のローリン・トンプソンもクーリッジのロースターに名を連ねており、パーキンソンは「ヤング・ライオネッス」時代から彼女と良好な関係を築いてきたため、クラブレベルで共にプレーできることに特に期待を寄せている。「同じクラブでプレーすることについては、もう本当に長い間――おそらく3、4年ほど――話し合ってきたので、この機会が巡ってきたのは、本当に偶然ですね」と彼女は語った。 「ピッチ上での相性は本当に良いの。私がミッドフィルダー、彼女がウインガー。一緒にプレーするのが本当に好き。ピッチの上でも外でも、あらゆる経験を共有するのが楽しいから、これからまた新しい思い出を作り続けられる新たな章が始まるの。ワクワクしているわ」