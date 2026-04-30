「ライオネッス」のスター、リア・ウィリアムソンがアーセナルと新契約を締結

この契約延長は、イングランド代表にとって苦難の多かった個人シーズン終了時に発表された。ウィリアムソンはユーロ2025で負った膝の怪我で前半戦を欠場し、今季は10試合の出場にとどまっている。

それでも彼女はヨナス・アイデヴァル監督率いるチームにとって絶好のタイミングで戦列に復帰。1月には女子スーパーリーグで今季初のフル出場を果たし、チャンピオンズリーグ準決勝第1戦のリヨン戦でも先発。さらに火曜日のレスター・シティ戦では途中出場から得点を挙げ、7－0の勝利に貢献した。