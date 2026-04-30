Getty Images
翻訳者：
「ライオネッス」のスター、リア・ウィリアムソンがアーセナルと新契約を締結
北ロンドンでの生涯
29歳のディフェンダーは、20年にわたりクラブに在籍。ユース時代から頭角を現し、女子チームの顔として守備陣を牽引してきた。デビュー以来、282試合に出場し17得点を記録している。 今回の残留決定で、クラブは経験豊富なリーダーを失わずにすんだ。現在は副キャプテンとしてキム・リトルを支える。幼少期から過ごした唯一の「ホーム」で、彼女はキャリアを続けられる。クラブは公式声明で喜びを示し、「全員がリアの継続的なリーダーシップと活躍を楽しみにしている」と語った。
- AFP
怪我による挫折を乗り越える
この契約延長は、イングランド代表にとって苦難の多かった個人シーズン終了時に発表された。ウィリアムソンはユーロ2025で負った膝の怪我で前半戦を欠場し、今季は10試合の出場にとどまっている。
それでも彼女はヨナス・アイデヴァル監督率いるチームにとって絶好のタイミングで戦列に復帰。1月には女子スーパーリーグで今季初のフル出場を果たし、チャンピオンズリーグ準決勝第1戦のリヨン戦でも先発。さらに火曜日のレスター・シティ戦では途中出場から得点を挙げ、7－0の勝利に貢献した。
輝かしいキャリアが続く
ウィリアムソンはアーセナルで12年間活躍し、女子スーパーリーグ1回、リーグカップ4回、FAカップ2回、FIFA女子チャンピオンズカップ1回を制した。昨季はキム・リトルと共にチャンピオンズリーグのトロフィーを掲げた。
イングランド代表「ライオネッス」でも中心選手として2022年と2025年の欧州選手権連覇に貢献し、67試合5得点を記録。コンディションが整う限り、代表でもチームを牽引し続けている。
- Getty Images
アーセナルの主力選手の将来を確保する
ウィリアムソンの契約延長は、アーセナル首脳陣がチームの核となる選手を確保するための広範な戦略の一環だ。火曜日にはDFステフ・キャトリーとも契約を延長し、守備の安定を図った。これは、先週契約を更新したFWスティナ・ブラックステニウスや、さらに1年契約したキャプテンのキム・リトルなど、ベテラン選手たちの続投発表に続くもの。