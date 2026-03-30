Getty Images Sport
翻訳者：
「ライオネッス」のスター、ミッシー・ボー・カーンズが悲痛な流産を公表
イングランド代表MFにとって衝撃的なニュース
24歳の彼女は日曜日の夕方、インスタグラムに投稿し、フォロワーたちにこの悲報を伝え、この喪失が彼女とパートナーのウォルシュに与えた深い心の傷について語った。カーンズは次のように綴った。「胸が張り裂けるような思いで、妊娠中に赤ちゃんを失ってしまったことをお伝えします。ここ数週間は、言葉では言い表せないような悲しみに包まれており、私たちは今もこの現実を受け入れようとしています。 今は、この状況を乗り越え、互いに支え合いながら回復することに専念しています。周囲からの温かい思いやりと支えに、言葉では言い表せないほど感謝しています。」
- Getty Images Sport
最近の妊娠発表
このニュースは、2人が赤ちゃんを授かったことを嬉しそうに発表してからわずか数週間後のことだった。3月2日、2人はソーシャルメディアに動画を投稿し、壁に「ママ＋パパ、9月26日」と書き込んだ様子や、超音波検査の画像を公開していた。 当時、カーンズは妊娠を理由に、ワールドカップ予選に向けたライオネッス（イングランド女子代表）のメンバーから外されていた。当初の発表にはサッカー界から温かい祝福が殺到し、リア・ウィリアムソン、アレッシア・ルッソ、ベス・ミードといったイングランド代表のチームメイトたちもお祝いの言葉を寄せた。しかし、その後数週間は、この悲報を公表する前に個人的な悲劇と向き合わなければならなかったヴィラのスター選手であるカーンズとウォルシュにとって、非常に辛い時期となった。
カーンズとウォルシュへの支援が殺到している
流産の発表を受けて、複数のクラブや選手から支援のメッセージが寄せられている。アストン・ヴィラ・ウィメンは声明を発表し、「この困難な時期に、ミッシー・ボーとリアムに心からの愛と支援を送ります」と述べた。 彼女の元所属クラブであるリヴァプールも次のようにコメントした。「リヴァプール・フットボール・クラブの全員が、この困難な時期にミッシー・ボー、リアム、そしてご家族の皆様に愛と支援を送ります。」また、ルートン・タウンもX（旧Twitter）で哀悼の意を表し、「この深く悲しみに満ちた時期に、リアム、ミッシー・ボー、そしてご家族の皆様に心からの愛と支援を送ります」と記した。
- Getty Images Sport
回復と支援に注力する
今シーズン、休養に入る前に女子スーパーリーグでヴィラの一員として11試合に出場していたカーンズは、今後は心身の回復に専念することになる。彼女が最後にピッチに立ったのは1月中旬であり、自身の健康を最優先しているため、いつ競技復帰できるかは現時点では未定だ。 二人は、回復の過程で互いに支え合いながら、プライバシーと静かな時間を求めている。また、このニュースを公表して以来寄せられたメッセージに対し、深い感謝の意を表している。