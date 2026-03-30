「ライオネッス」のスター、ミッシー・ボー・カーンズが悲痛な流産を公表

24歳の彼女は日曜日の夕方、インスタグラムに投稿し、フォロワーたちにこの悲報を伝え、この喪失が彼女とパートナーのウォルシュに与えた深い心の傷について語った。カーンズは次のように綴った。「胸が張り裂けるような思いで、妊娠中に赤ちゃんを失ってしまったことをお伝えします。ここ数週間は、言葉では言い表せないような悲しみに包まれており、私たちは今もこの現実を受け入れようとしています。 今は、この状況を乗り越え、互いに支え合いながら回復することに専念しています。周囲からの温かい思いやりと支えに、言葉では言い表せないほど感謝しています。」