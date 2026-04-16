3月のルッソは好調だった。イングランド代表とCLで得点を挙げ、アーセナルはチェルシーに勝利。WSLではロンドン・シティ戦でアシスト、ウェストハム戦で得点、トッテナム戦でハットトリックを記録した。

そのため、彼女を凌いで「月間最優秀選手」になるには特別な成果が求められた。首位マンチェスター・シティのショーはスパーズ戦ハットトリックで、アストン・ヴィラのウインガー、ハンソンは3試合3得点を挙げてノミネートされた。 マンチェスター・シティのカースティン・カスパリはマンチェスター・ユナイテッド戦の3-0勝利で存在感を示した。リヴァプールのセリ・ホランドはエヴァートン戦で2得点を記録。アーセナルのロッテ・ウッベン＝モイは3試合で2度の無失点に貢献した。

結果、ルッソが今シーズン初受賞となった。