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ライオネスのFWアレッシア・ルッソが、イングランド代表でアーセナル所属のチームメイトを抑え、女子スーパーリーグの月間MVPを獲得。アーセナルのレネ・スレゲルス監督も表彰された。
公式発表：アレッシア・ルッソがWSL月間MVPに選出
3月のルッソは好調だった。イングランド代表とCLで得点を挙げ、アーセナルはチェルシーに勝利。WSLではロンドン・シティ戦でアシスト、ウェストハム戦で得点、トッテナム戦でハットトリックを記録した。
そのため、彼女を凌いで「月間最優秀選手」になるには特別な成果が求められた。首位マンチェスター・シティのショーはスパーズ戦ハットトリックで、アストン・ヴィラのウインガー、ハンソンは3試合3得点を挙げてノミネートされた。 マンチェスター・シティのカースティン・カスパリはマンチェスター・ユナイテッド戦の3-0勝利で存在感を示した。リヴァプールのセリ・ホランドはエヴァートン戦で2得点を記録。アーセナルのロッテ・ウッベン＝モイは3試合で2度の無失点に貢献した。
結果、ルッソが今シーズン初受賞となった。
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好調のアーセナルが2つの栄誉を獲得
木曜日に発表された受賞者リストでは、ルッソだけでなく、アーセナルのレネ・スレゲルス監督も「月間最優秀監督賞」を受賞。スレゲルス監督も3月の3戦全勝で今シーズン初めてこの賞を受けた。
マンチェスター・シティの優勝はほぼ確定だが、アーセナルは3連勝で首位の座を脅かす可能性を残した。現在11ポイント差ながら2試合未消化である。 現実的には2位でフィニッシュすれば本戦ストレートイン、3位ならUWCL予選1回突破が必要だ。
3月の候補には、今季すでに受賞したチェルシーのソニア・ボンパストール、マンチェスター・シティのアンドレ・イェグルツ、リヴァプールのガレス・テイラーも名を連ねていたが、スレガースが栄冠を射止めた。
スーパーブ・サイレンの一撃が、今月のWSL表彰のしめくくりとなった。
一方、ウェストハムのウーナ・サイレンは、ロンドン・シティ・ライオネッス戦での見事なボレーで「今月のゴール」賞を獲得した。 アーセナルのクロエ・ケリー、ベス・ミード、ケイトリン・フォード、アストン・ヴィラのアンナ・パッテン、チェルシーのローレン・ジェームズ、ショエケ・ヌスケン、前述のホランドも候補に名を連ねたが、サイレンが最優秀者に選ばれ、WSLの月間表彰を締めくくった。
このゴールでウェストハムは勝ち点1を得て、残り3試合で降格圏と4ポイント差を保った。
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ルッソとスレガース、アーセナルの好調を維持へ
ルッソ監督率いるアーセナルは、リーグ再開時にWSL首位の座を維持したい。代表戦とCL準決勝のため、次のWSLは4月29日のホーム・レスター戦だ。 ここでつまずけばマンチェスター・シティの早期優勝を許し、2位確保も危うくなる。
とはいえ、ルッソの活躍とチームの好調が続いているため、そんな事態になると予想する人は少ない。連戦が続くチャンピオンズリーグでもタイトル防衛を狙う。