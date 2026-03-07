120分に及ぶ激闘の末に試合終了の笛が鳴り響くと、ライアン・レイノルズとロブ・マックは疲労困憊の選手たちに向けてスタンディングオベーションを先導した。延長戦で準々決勝進出の夢は消えたものの、クラブの成長は明らかだった。 『デッドプール』の主演俳優は、ハリウッド資本による買収が始まってからの道のりを振り返り、X（旧ツイッター）でこう述べた。

「ちょうど3年前の今週、我々はメイデンヘッド・ユナイテッドと引き分けた。今日はチェルシーを延長戦に追い込んだ。今日のレクサムの戦いぶりに、心底誇りに思う」