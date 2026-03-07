Goal.com
Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport
خالد محمود

翻訳者：

ライアン・レイノルズがチームに誇り。10人で戦うレクサムがチェルシーを延長戦に追い込んだFAカップの熱戦に「信じられないほど誇りに思う」

レクサムは土曜日、FAカップ5回戦の熱戦において、チャンピオンシップ所属の同チームがプレミアリーグの強豪チェルシーを限界まで追い詰めるという、これまでで最も信じがたい章を刻みかけるところだった。 レースコース・グラウンドの敵意に満ちた雰囲気の中、ウェールズのチームは名門の訪問チームに対し2度リードを奪い、リアム・ロシニアー率いるチェルシーは歴史的な番狂わせを避けるため、選手個人の力量の限界まで引き出す必要に迫られた。激しい戦いが120分に及んだ末、試合は4-2でチェルシーの勝利に終わった。延長戦において、プレミアリーグ勢の選手層の厚さが決定的な差となったのである。

  • チェルシーは試合終盤に10人に減ったレクサム相手に優位を確立したが、ホームチームの奮闘ぶりは最終結果にもかかわらず、満員の観客とクラブの著名なオーナーたちを誇りに満ちた笑顔にさせた。ウェールズのチームが示した粘り強さは、彼らの目覚ましい成長を裏付けると同時に、トップリーグ昇格という主要目標への回帰を力強く宣言する姿勢を示している。

  • Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    120分に及ぶ激闘の末に試合終了の笛が鳴り響くと、ライアン・レイノルズとロブ・マックは疲労困憊の選手たちに向けてスタンディングオベーションを先導した。延長戦で準々決勝進出の夢は消えたものの、クラブの成長は明らかだった。 『デッドプール』の主演俳優は、ハリウッド資本による買収が始まってからの道のりを振り返り、X（旧ツイッター）でこう述べた。

    「ちょうど3年前の今週、我々はメイデンヘッド・ユナイテッドと引き分けた。今日はチェルシーを延長戦に追い込んだ。今日のレクサムの戦いぶりに、心底誇りに思う」

  • 延長戦に入り、特にホームチームが数的劣勢を強いられた後、チェルシーの優れたフィットネスと選手層の厚さが最終的に結果に表れた。ジョアン・ペドロの投入が流れを一変させ、これまで欠けていた決定的な得点力をもたらした。アレハンドロ・ガルナチョが好調を維持してネットを揺らしブルーズに先制点をもたらすと、ペドロが終盤のゴールで結果を確定。チェルシーは次ラウンド進出を決めた。

  • Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    レクサムは、チャンピオンシップでの昇格争い（現在順位表6位）に、誇りを持って復帰する一方、チェルシーはすぐにリセットしなければならない。 下位リーグの相手との苦戦は、チャンピオンズリーグのラウンド16でパリ・サンジェルマンと対戦する前に、ロシニアー監督率いるチームに警鐘を鳴らすものとなった。レクサムにとっては、レイノルズとマックの指揮下での急速な成長をさらに証明する夜となった。非リーグの戦いを経て、世界サッカー界の大クラブの一つをほぼ倒すところまで成長したのだ。

