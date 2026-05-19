ライアン・レイノルズ、要注意！ エルリング・ハーランドの映画デビューが判明――マンチェスター・シティのストライカーが完璧な役で抜擢された。

マンチェスター・シティの得点源、ハーランドがハリウッドデビュー。ハラルド・ズワート監督の新作アニメ『ViQueens』で、自身と同じ名前のバイキング役の声優を務める。

彼は作中で自身と同じ名前のバイキング役の声を担当する。本作は、恐れを知らない女戦士たち、氷に覆われたフィヨルド、シルクロードの神話が織りなす世界を舞台にしたアニメーション・アドベンチャー・コメディだ。

身長196cm、トレードマークの金髪が印象的な彼は、ファンや評論家から北欧神話の戦士に例えられることも多く、今回の『ViQueens』参加は自然な流れだ。



