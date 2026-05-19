Getty/GOAL
翻訳者：
ライアン・レイノルズ、要注意！ エルリング・ハーランドの映画デビューが判明――マンチェスター・シティのストライカーが完璧な役で抜擢された。
究極のオーディション
マンチェスター・シティの得点源、ハーランドがハリウッドデビュー。ハラルド・ズワート監督の新作アニメ『ViQueens』で、自身と同じ名前のバイキング役の声優を務める。
彼は作中で自身と同じ名前のバイキング役の声を担当する。本作は、恐れを知らない女戦士たち、氷に覆われたフィヨルド、シルクロードの神話が織りなす世界を舞台にしたアニメーション・アドベンチャー・コメディだ。
身長196cm、トレードマークの金髪が印象的な彼は、ファンや評論家から北欧神話の戦士に例えられることも多く、今回の『ViQueens』参加は自然な流れだ。
- ⒞Getty Images
実在したバイキングの象徴
『ベスト・キッド』や『モータル・インスツルメンツ』で知られるハラルド・ズワート監督は、プレミアリーグ屈指のストライカーの出演決定を喜び、「世界中の観客にバイキングの冒険を届けるノルウェー人として、ハーランドが『ViQueens』に参加するのは興奮しかない」と『ハリウッド・リポーター』に語った。
さらに「アーリングはすでに世界中で、現実世界のバイキングの象徴となっている。力強く、恐れを知らず、唯一無二のノルウェー人だ。彼を本人として迎え入れることで、物語にぴったりのエネルギーとリアリティが生まれる」と語った。
豪華な声優陣
ハランドだけでなく、音楽界や演劇界の大物も集結する。ブリット・ポップ歌手リタ・オラと女優エラ・パーネルが、ノルウェーから中国へ旅立つ反抗的な少女・ヘドヴィグとイングリッドを演じる。
脇役にはエリック王役のスティーブ・スピアーズ、その弟ラース役のアントン・レッサー、王室の書記官「バード」役のコメディアン、アラン・カーがいる。
Sola Mediaのマネージング・ディレクター、ソルヴェイグ・ランゲランドは「アーリング・ハーランドはスポーツの枠を超えた世界的な文化人」と語り、彼の参加で作品の注目度がさらに高まると確信している。
- Getty Images
ハリウッドへの進出
ハーランドはサッカーから映画へ転身した先達に続き、『ViQueens』で“サイボーグ”として本格的にエンターテインメント業界に進出する。 Karve Animationが制作し、2026年後半の公開予定だ。Instagramのフォロワーは4000万人超。ハリウッドスター並みの知名度と商業的な魅力を示している。
ピッチでの影響力も伝説的だ。プレミアリーグシーズン最多36得点をデビューイヤーで記録した。
さらに105試合で100ゴールを達成し、史上最速記録も保持している。