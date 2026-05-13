ライアン・レイノルズは、レックサムに関する重大発表後、ロブ・マックを「クソ野郎」と罵った。

この発表を受け、レイノルズはコメディアンらしく反応。プロジェクトの遅れを生んでいた煩雑な手続きや建設上の障害を乗り越えたパートナーの粘り強さを称えた。彼は『デッドプール』の主演俳優として、サッカークラブ運営の重圧を抱えつつインフラ整備を進めるマックの姿にいつも感嘆していると語った。

レイノルズは同じインタビューでこう語った。「この男は物事を成し遂げる。正直、『無理だ』と言ってみろ。彼の瞳孔が見開かれ、内面で何かが起きる。まるで狂犬病に感染したかのように、問題に食らいついていくんだ。」