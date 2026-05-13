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ライアン・レイノルズは、レックサムに関する重大発表後、ロブ・マックを「クソ野郎」と罵った。
マックがコップのオープン時期を明らかにした
マックは公式声明で、象徴的なレースコース・グラウンド再開発へのサポーターの期待を管理した。数か月の憶測の末、『フィラデルフィアはいつも晴れ』のスターは、待望の新しいコップ・スタンドが観客を収容する時期を明かした。
コライダーの取材に彼は「公に宣言しておく。2027-28シーズン開幕に間に合うように営業開始し、観客に座って観戦してもらう」と語った。 ファンが席に座り、サッカーを観戦し、売店で軽食を楽しむ姿が見られるでしょう。そのとき私たちがどのリーグにいても、です。」
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レイノルズによるパートナーへのユーモアあふれるオマージュ
この発表を受け、レイノルズはコメディアンらしく反応。プロジェクトの遅れを生んでいた煩雑な手続きや建設上の障害を乗り越えたパートナーの粘り強さを称えた。彼は『デッドプール』の主演俳優として、サッカークラブ運営の重圧を抱えつつインフラ整備を進めるマックの姿にいつも感嘆していると語った。
レイノルズは同じインタビューでこう語った。「この男は物事を成し遂げる。正直、『無理だ』と言ってみろ。彼の瞳孔が見開かれ、内面で何かが起きる。まるで狂犬病に感染したかのように、問題に食らいついていくんだ。」
競馬場の再開発
2022年の買収後、ストーク・レースコースとして知られるこのスタジアムは、抜本的に改修されてきた。オーナーは上位リーグ基準を満たすため、ピッチ下暖房、排水システム、ゴールライン技術を導入済み。さらに「コップ」プロジェクトで収容人数を18,250人以上に増やす計画だ。
これによりスタジアムは再び四面スタンドとなり、トップレベルの試合を開催できる。さらにUEFAカテゴリー4の基準も満たし、将来は国際試合や欧州主要大会の開催地となる可能性がある。
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次は何があるのでしょうか？
このスタジアム計画は、チャンピオンシップの戦いを追ったドキュメンタリー『Welcome to Wrexham』シーズン5の放送を前に発表された。2部の困難はあるが、オーナー陣はプレミアリーグ昇格という長期目標へ変わらず全力だ。新施設は その夢を後押しする基盤と位置付けられる。
新スタンドで観戦できるのは2027年以降になるが、この計画でクラブはトップレベルに対応できる体制を整える。新コップ・スタンドには安全な立ち見エリア、ホスピタリティスイート、バリアフリー座席が設けられ、将来は女子ワールドカップの開催地候補にもなる見込みだ。レイノルズとマックにとって、イングランドサッカーの頂点を目指す旅は still ongoing だ。