フィリップ・クレマン監督の下で今季のスタートにつまずいたノリッジだが、ジャックマンはクラブの歩みに引き続き楽観的な見方を示している。ノリッジは現在、シーズン序盤の苦しい立ち上がりを受けてチャンピオンシップで20位に沈んでおり、開幕から4試合で1勝3敗となっている。

ジャックマンのクラブへの情熱は最近の成績でもまったく衰えておらず、すでに今季に向けて大胆な主張もしている。チームを応援するようになった懐かしい理由について、こう語った。『僕は「父さん、どこの出身？」って聞いたんだ。父さんは「ロンドンだよ」と言った。僕は「じゃあロンドンのチームにする？」って言った。すると父さんは「いや、ロンドンにはたくさんチームがある」と言ったんだ。それで僕は「母さん、どこの出身？」って聞いた。母さんは「ノリッジよ」と言った。僕は「ノリッジにはサッカーチームがあるの？」って聞いた。母さんは「あるわよ」と言った。僕は「じゃあそこが僕のチームだ」と言ったんだ。それ以来、なかなか報われないことが多かった。でも1984年にはミルクカップで優勝した。もうミルクカップって名前ですらないけど、僕らは上向いている。どんどん良くなっている。キャロウ・ロードにも何度か行ったし、ノリッジが大好きだ。そして今年こそ昇格する。これが僕の予想だ』