Getty Images Entertainment
翻訳者：
ライアン・レイノルズのレクサム成功を受け、ヒュー・ジャックマンがノリッジ・シティの株式取得に向けて協議中
キャロウ・ロードでのハリウッド革命
『レ・ミゼラブル』や『グレイテスト・ショーマン』での象徴的な役柄で知られるオーストラリア人俳優が、イングランドのフットボール界への投資を進めるA級セレブの増え続ける顔ぶれに加わることを目指していると明かした。両親を通じてイギリス国籍を持つジャックマンは、母グレースがノリッジ出身であることから、長年にわたりノリッジ・シティのサポーターである。
クラブ所有への参入の可能性についてtalkSPORTに語ったジャックマンは、スタンドから役員室へと立場を移すことに本気であると明確にし、こう述べた。「非常に、非常に興味がある。しかも今まさにその話をしているところだ。君が最初に知ることになる。ちょっとした独占ネタだね。ライアンはライアンで頑張ってくれ。僕はノリッジ・シティ一筋だ」
- AFP
レクサムのモデルに触発されて
ジャックマンの関心は、レクサムでレイノルズとマケルヘニーが収めている驚異的な成功によって強く引きつけられたようだ。買収以降、このウェールズのクラブはナショナルリーグからリーグ1まで駆け上がり、その過程で世界的なブランドへと成長した。ジャックマンとレイノルズは親しい友人同士で共演者としても知られており、最近では大ヒット作『デッドプール＆ウルヴァリン』でも再びタッグを組んでいる。
幼少期におけるクラブとのつながりを振り返り、ジャックマンは家族のルーツが応援するチーム選びにどう影響したのかを説明した。「オーストラリアで育った頃、私の両親はイングランドからオーストラリアに移住してきた人たちだった」と同氏は語った。「僕たちはFAカップを見ていた。それが唯一、午前3時に夜更かしして見てもいいものだった。最初はいったん寝ないといけなくて、それから起こされて試合を見ていた。だからアーセナルをはじめ、いろいろなチームを見ていて、『応援するチームを決めなきゃいけない』と思ったんだ」
チャンピオンシップのシーズンへ高まる楽観論
フィリップ・クレマン監督の下で今季のスタートにつまずいたノリッジだが、ジャックマンはクラブの歩みに引き続き楽観的な見方を示している。ノリッジは現在、シーズン序盤の苦しい立ち上がりを受けてチャンピオンシップで20位に沈んでおり、開幕から4試合で1勝3敗となっている。
ジャックマンのクラブへの情熱は最近の成績でもまったく衰えておらず、すでに今季に向けて大胆な主張もしている。チームを応援するようになった懐かしい理由について、こう語った。『僕は「父さん、どこの出身？」って聞いたんだ。父さんは「ロンドンだよ」と言った。僕は「じゃあロンドンのチームにする？」って言った。すると父さんは「いや、ロンドンにはたくさんチームがある」と言ったんだ。それで僕は「母さん、どこの出身？」って聞いた。母さんは「ノリッジよ」と言った。僕は「ノリッジにはサッカーチームがあるの？」って聞いた。母さんは「あるわよ」と言った。僕は「じゃあそこが僕のチームだ」と言ったんだ。それ以来、なかなか報われないことが多かった。でも1984年にはミルクカップで優勝した。もうミルクカップって名前ですらないけど、僕らは上向いている。どんどん良くなっている。キャロウ・ロードにも何度か行ったし、ノリッジが大好きだ。そして今年こそ昇格する。これが僕の予想だ』
- Getty Images Sport
著名人オーナーの名だたる顔ぶれに加わる
推定資産が1億ポンドと報じられているジャックマンは、持ち分の規模や投資額を明かさなかったが、出資が実現すれば、イングランドのサッカークラブの取締役会に集う著名人の顔ぶれに加わることになる。現在はトム・ブレイディがバーミンガム・シティの少数株主であり、JJ・ワットはバーンリーに投資している。さらに、リーズ・ユナイテッドではウィル・フェレルが株主の1人となっており、世界的音楽アイコンのエド・シーランはイプスウィッチ・タウンの少数株を保有している。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。