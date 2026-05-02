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ライアン・レイノルズとロブ・マックは、レックサムがプレミアリーグに昇格できなければ「大きな問題」が生まれると警告した。
レックサムの昇格争いには巨額の資金が絡んでいる
チャンピオンシップで戦うレックサムにとって、プレミアリーグ昇格の意義はますます大きくなっている。スポーツファイナンス専門家のロブ・ウィルソン博士は、昇格か否かでクラブの収支に大きな差が生じると指摘する。昇格すれば約1億2000万ポンドの収益が見込める一方、逃せば変革の機会を失うことになる。
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金融の専門家がクラブが直面するリスクを解説する
OLBGを通じてウィルソン氏は、プレーオフ進出を逃すだけで大きな経済的損失になると語った。追加の試合日収入や商業機会はチャンピオンシップクラブにとって極めて価値が高い。同氏は昇格争いに敗れた場合の直接的な金銭的影響を強調した。
「プレーオフに進めないと、チケットや商業収入で約1,500万ポンドを失う」とウィルソン教授は説明した。
プレーオフを逃しプレミアリーグへ昇格できなければ、約1億2000万ポンドの機会損失が生じ、これは極めて大きな打撃だ」と続けた。 特にレックサムは既に多額の投資を行っており、新トレーニング施設やスタジアム拡張も計画しているため、その影響は甚大だ」
さらにウィルソン教授は「今シーズン、レックサムがプレーオフを逃しプレミアリーグ昇格を逃すことは、実質的に『機会損失』だ」と結論付けた。昇格を期待して結んだ選手契約の費用も負担となり、その損失はさらに膨らむ。 このまま2027年に昇格できなければ、ロブ・マックとライアン・レイノルズにとって大きな問題になるだろう」と結んだ。
投資戦略はピラミッドを登るように構築される。
レックスハムがリーグを駆け上がったのは、オーナーのレイノルズ氏とロブ・マック氏の巨額投資による。選手補強だけでなく、新トレーニング施設の建設やレースコース・グラウンドの拡張も進めている。ウィルソン氏によると、チャンピオンシップの収益は現在約5,000万ポンドだが、支出が続くためプレミアリーグ昇格まで外部支援が不可欠だという。
「前回確認したリーグ1時代の決算では売上高約3,300万ポンド、人件費2,000万ポンド超で、前年の270万ポンドから約1,500万ポンドの赤字に転落しました。支出は収益を大きく上回り、この状態を続けるにはピラミッド上位へ進出すべきです」と彼は説明した。
「レックサムが現在行っている追加活動を踏まえると、チャンピオンシップでの平均収益は5000万ポンド近くになるだろう。もちろん、新たな選手も獲得している」
- AFP
プロモーション活動の強化がますます重要になっている。
レックサムはプレーオフ経由でプレミアリーグ昇格を狙っており、土曜日にミドルズブラと対戦する。フィル・パーキンソン監督率いるチームは現在6位。最後のプレーオフ枠を懸けてハル・シティやダービー・カウンティと争っている。