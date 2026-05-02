OLBGを通じてウィルソン氏は、プレーオフ進出を逃すだけで大きな経済的損失になると語った。追加の試合日収入や商業機会はチャンピオンシップクラブにとって極めて価値が高い。同氏は昇格争いに敗れた場合の直接的な金銭的影響を強調した。

「プレーオフに進めないと、チケットや商業収入で約1,500万ポンドを失う」とウィルソン教授は説明した。

プレーオフを逃しプレミアリーグへ昇格できなければ、約1億2000万ポンドの機会損失が生じ、これは極めて大きな打撃だ」と続けた。 特にレックサムは既に多額の投資を行っており、新トレーニング施設やスタジアム拡張も計画しているため、その影響は甚大だ」

さらにウィルソン教授は「今シーズン、レックサムがプレーオフを逃しプレミアリーグ昇格を逃すことは、実質的に『機会損失』だ」と結論付けた。昇格を期待して結んだ選手契約の費用も負担となり、その損失はさらに膨らむ。 このまま2027年に昇格できなければ、ロブ・マックとライアン・レイノルズにとって大きな問題になるだろう」と結んだ。