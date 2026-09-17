レクサムのAリスト級オーナー、レイノルズとマックは、自らの影響力をちょっとした心理戦に使うことをためらってこなかった。そして今回の最新SNS寸劇が、火花散る一戦に向けた舞台を整えた。レクサムの公式Xアカウントに投稿された動画で、この2人はサウサンプトンの近年のトレーニンググラウンド偵察騒動をからかった。セインツがプレーオフ決勝から追放され、インターンがミドルズブラのトレーニングをスパイしていたところを見つかって勝ち点4を減点された一件を引き合いに出した形だ。

動画は、レイノルズが木の陰から姿を現す場面から始まる。秘密裏の監視というテーマを前面に押し出した演出だ。表向きはユニフォームスポンサーであるFirefoxのプロモーションだが、『デッドプール』のスターは「今日は特に理由はないけど、プライバシーの重要性について話したい」と冗談を飛ばした。すると『フィラデルフィアは今日も晴れ』のクリエイターであるマックもすぐに加わり、「具体的には、スパイに自分たちが何をしているか見られないようにする方法についてね」と続けた。