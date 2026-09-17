Getty
翻訳者：
ライアン・レイノルズとロブ・マックが、レクサムの爆笑SNS動画でサウサンプトンの「スパイゲート」騒動をからかう
ハリウッドスターがトレーニング場での騒動をあざ笑う
レクサムのAリスト級オーナー、レイノルズとマックは、自らの影響力をちょっとした心理戦に使うことをためらってこなかった。そして今回の最新SNS寸劇が、火花散る一戦に向けた舞台を整えた。レクサムの公式Xアカウントに投稿された動画で、この2人はサウサンプトンの近年のトレーニンググラウンド偵察騒動をからかった。セインツがプレーオフ決勝から追放され、インターンがミドルズブラのトレーニングをスパイしていたところを見つかって勝ち点4を減点された一件を引き合いに出した形だ。
動画は、レイノルズが木の陰から姿を現す場面から始まる。秘密裏の監視というテーマを前面に押し出した演出だ。表向きはユニフォームスポンサーであるFirefoxのプロモーションだが、『デッドプール』のスターは「今日は特に理由はないけど、プライバシーの重要性について話したい」と冗談を飛ばした。すると『フィラデルフィアは今日も晴れ』のクリエイターであるマックもすぐに加わり、「具体的には、スパイに自分たちが何をしているか見られないようにする方法についてね」と続けた。
- Istimewa
「スパイゲート」の余波への言及
会話がインターネットの安全性とクラブ運営に及ぶと、レイノルズは、2人がプライバシーは「世界中の人々にとって重要だ」と述べる前に、「サッカークラブの運営方法」を検索したと冗談を飛ばした。2人は特に、前回のキャンペーンでスパイ行為の標的となったクラブとして、ミドルズブラ、オックスフォード・ユナイテッド、イプスウィッチ・タウンの名を挙げた。
レイノルズはこの風刺的な一幕を、「新鮮だろう？ 実際にあなたのプライバシーを尊重する組織なんだ」と述べて締めくくった。59秒のクリップは、2人が携帯電話をのぞき込み、サウサンプトンのピックルボールチームが練習している様子だとされる映像を見る場面で、笑いに満ちたクライマックスに達した。
パーキンソンは論争を乗り越えて前に進む
オーナー陣はこの件を軽い調子で受け止めているものの、レクサムのフィル・パーキンソン監督はよりプロフェッショナルな姿勢を取っている。レクサムは昨季7位で終え、サウサンプトンの失格に伴うプレーオフ再編によって、厳密には最も影響を受けたチームだった。しかし指揮官は、過去の遺恨ではなく目の前の課題に選手たちが集中し続けることを重視している。
この状況を振り返り、パーキンソン監督はEFLの以前の裁定に対するチームの立場を明確にした。「明らかに影響を受けたのは7位だった我々だが、その件についてはEFLの決定を受け入れた」とパーキンソン監督は語った。「サウサンプトンはそのことで処分を受け、その処分を受け入れて前に進まなければならなかった。この件について言えるのは本当にそれだけだ。もう終わったことだ。我々は自分たちがやるべきことに集中しているし、彼らも同じだろう」
- Getty Images Sport
運命を左右するチャンピオンシップの大一番が待つ
サウサンプトンは土曜日、勝ち点10で9位につけた状態でレースコース・グラウンドに乗り込む。19位のレクサムとは勝ち点3差だ。両者の前回対戦の記憶は北ウェールズのチームにとって今も生々しく、4月にセインツはレースコースで5-1の圧勝を収めている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。