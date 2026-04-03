ライアン・レイノルズとロブ・マックがプレミアリーグでの夢を叶えれば、ジャック・グリーリッシュは今夏のレックサムにとって「理想的な補強」となるだろう

バリーは、レースコース・グラウンドを取り巻く独特なメディアの注目が、脚光を浴びることを好む選手たちにとって魅力的な要素になっていると指摘する。彼はグリーリッシュを、今後の補強活動における最大の目玉と見なしている。

最新のサッカーオッズを提供するBOYLE Sportsの取材に対し、バリーは次のように語った。「ハリウッドとのつながりはクラブにさらなる魅力をもたらし、選手たちはそこでプレーすることに一層の関心を寄せるだろう。 「もし昇格を果たせれば、それは間違いなく素晴らしい物語になるし、獲得を目指す選手の層も変わるだろう。ただ、彼らにとってはまだ時期尚早かもしれない。ジャック・グリーリッシュは間違いなく、レックサムにとっての『ハリウッド級』の補強だ。もし彼を獲得できれば、彼らにとって完璧な補強となるだろう。」