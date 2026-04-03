Getty
翻訳者：
ライアン・レイノルズとロブ・マックがプレミアリーグでの夢を叶えれば、ジャック・グリーリッシュは今夏のレックサムにとって「理想的な補強」となるだろう
グレイリッシュ、北ウェールズへの移籍が噂される
レイノルズとロブ・マック率いるレックスハムの台頭により、この北ウェールズのクラブは世界的な話題を呼ぶ存在となった。 ドキュメンタリー『Welcome to Wrexham』の成功に後押しされ、クラブはナショナルリーグでの苦闘から、野心ある才能が集まる真の目的地へと変貌を遂げた。レッド・ドラゴンズは現在、チャンピオンシップでの難関を乗り越えようとしているが、長期的なビジョンにはプレミアリーグ昇格が含まれている。その勢いを維持するためには、専門家たちは、クラブが最終的には、一流のオーナー陣の華やかさにふさわしい顔となる人物を必要とするだろうと見ている。
- Getty
バリー、シティのスターをハリウッド映画の役柄に推す
バリーは、レースコース・グラウンドを取り巻く独特なメディアの注目が、脚光を浴びることを好む選手たちにとって魅力的な要素になっていると指摘する。彼はグリーリッシュを、今後の補強活動における最大の目玉と見なしている。
最新のサッカーオッズを提供するBOYLE Sportsの取材に対し、バリーは次のように語った。「ハリウッドとのつながりはクラブにさらなる魅力をもたらし、選手たちはそこでプレーすることに一層の関心を寄せるだろう。 「もし昇格を果たせれば、それは間違いなく素晴らしい物語になるし、獲得を目指す選手の層も変わるだろう。ただ、彼らにとってはまだ時期尚早かもしれない。ジャック・グリーリッシュは間違いなく、レックサムにとっての『ハリウッド級』の補強だ。もし彼を獲得できれば、彼らにとって完璧な補強となるだろう。」
大規模な移管の実現可能性の評価
グリーリッシュは、エバートンへのレンタル移籍期間が終了する今夏、マンチェスター・シティを完全移籍で去ると見られている。30歳の彼は、今シーズン、トフィーズ（エバートン）でプレミアリーグ22試合に出場したが、その後負傷により離脱した。バリーは、クラブがエリートレベルへと上昇し続けるならば、北ウェールズの環境はグリーリッシュのような性格の選手にとって魅力的になるかもしれないと指摘している。
「ジャックに何が起こるかは誰にも分からない」とバリーは付け加えた。「エバートンへの移籍は単なるレンタルだった。契約期間が残りどれくらいあるのか、私にはよく分からない。でも、ジャックがどこでプレーしたいのかは誰にも分からない。もし彼がレックサムのような注目度を求めているなら、それは話し合いの余地があるかもしれない。」
- Getty
レックサムのプレミアリーグ昇格への夢
これほど大規模な移籍が検討されるためには、まずレックサムが昇格を果たし、トップリーグに到達する必要がある。クラブのオーナーたちは、チームをプレミアリーグに導きたいという意欲を隠したことは一度もなく、エリートリーグに到達した暁には、実績ある国際的なスター選手を獲得することが不可欠なステップとなるだろう。 フィル・パーキンソン監督率いるチームは現在、チャンピオンシップの順位表で39試合を消化し63ポイントを獲得して7位につけており、上位3チームとは6ポイント差となっている。チームは、上位2位以内に入って直接昇格するか、プレーオフを経由して、プレミアリーグへの昇格を目指すことになるだろう。