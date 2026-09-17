ライアン・レイノルズとロブ・マケルヘニー、レクサムの爆笑SNS動画でサウサンプトンの「スパイゲート」騒動をいじる

レクサムのA級スターのオーナーであるライアン・レイノルズとロブ・マケルヘニーは、自らの発信力を使ってちょっとした心理戦を仕掛けることをためらったことがない。そんな中、最新のSNS寸劇が、熱を帯びた一戦へ向けた舞台を整えた。レクサムの公式Xアカウントに投稿された動画で、2人はサウサンプトンの近年の「トレーニンググラウンド偵察騒動」をからかった。これは、インターンがミドルズブラの練習をスパイしていたところを見つかり、サウサンプトンがプレーオフ決勝から追放され、勝ち点4を剥奪された一件に言及したものだ。

動画は、レイノルズが木の陰から姿を現す場面で始まり、ひそかな監視というテーマをそのまま演出している。表向きはユニフォームスポンサーであるFirefoxのプロモーションという体裁だが、『デッドプール』のスターは「今日は特にこれといった理由はないが、プライバシーの重要性について話したい」と冗談めかして語った。続いて『フィラデルフィアは今日も晴れ』のクリエイターであるマケルヘニーもすぐに加わり、「特に、自分たちが何をしているのかをスパイに見られないようにする方法についてね」と付け加えた。