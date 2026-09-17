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ライアン・レイノルズとロブ・マケルヘニー、レクサムの爆笑SNS動画でサウサンプトンの「スパイゲート」騒動をいじる
ハリウッドスターたち、練習場での騒動を嘲笑
レクサムのA級スターのオーナーであるライアン・レイノルズとロブ・マケルヘニーは、自らの発信力を使ってちょっとした心理戦を仕掛けることをためらったことがない。そんな中、最新のSNS寸劇が、熱を帯びた一戦へ向けた舞台を整えた。レクサムの公式Xアカウントに投稿された動画で、2人はサウサンプトンの近年の「トレーニンググラウンド偵察騒動」をからかった。これは、インターンがミドルズブラの練習をスパイしていたところを見つかり、サウサンプトンがプレーオフ決勝から追放され、勝ち点4を剥奪された一件に言及したものだ。
動画は、レイノルズが木の陰から姿を現す場面で始まり、ひそかな監視というテーマをそのまま演出している。表向きはユニフォームスポンサーであるFirefoxのプロモーションという体裁だが、『デッドプール』のスターは「今日は特にこれといった理由はないが、プライバシーの重要性について話したい」と冗談めかして語った。続いて『フィラデルフィアは今日も晴れ』のクリエイターであるマケルヘニーもすぐに加わり、「特に、自分たちが何をしているのかをスパイに見られないようにする方法についてね」と付け加えた。
- Istimewa
スパイゲート騒動の余波への言及
話題がインターネットの安全性とクラブ運営に及ぶと、レイノルズは、2人がプライバシーは「世界中の人々にとって重要だ」と宣言する前に、「サッカークラブの運営方法」を検索したことについて冗談を飛ばした。2人は特に、前シーズンのスパイ行為騒動で標的となったミドルズブラ、オックスフォード・ユナイテッド、イプスウィッチ・タウンの名前を挙げた。
レイノルズはこの風刺的な一幕を、「すがすがしいだろう？ 実際にあなたのプライバシーを尊重する組織なんて」という言葉で締めくくった。59秒のクリップは、2人が携帯電話をのぞき込む場面で爆笑必至のクライマックスを迎えた。そこには、サウサンプトンのピックルボールチームが練習している様子が映っているとされていた。
パーキンソン、物議を醸した件から前へ進む
オーナー陣はこの件に軽い調子で対応しているものの、レクサムのフィル・パーキンソン監督は、よりプロフェッショナルな姿勢を取っている。レクサムは昨季7位で終え、セインツの失格に伴うプレーオフ再編成によって、厳密には最も影響を受けたチームだった。ただ、指揮官は過去のしこりではなく、目の前の課題に選手たちの意識を向け続けることを重視している。
この状況を振り返り、パーキンソン監督はEFLの以前の裁定に対するチームの立場を明確にした。「明らかに影響を受けたのは、7位だった我々だ。しかし、その件についてはEFLの決定を受け入れた」とパーキンソン監督は語った。「サウサンプトンはそのことで処分を受け、彼らもその処分を受け入れて前に進まなければならなかった。この件について本当に言えるのはそれだけだ。もう終わったことだよ。我々は自分たちがやるべきことに集中しているし、彼らも同じだ」
- Getty Images Sport
チャンピオンシップの重要な一戦が待ち受ける
サウサンプトンは土曜日、レースコース・グラウンドに乗り込む。現在は勝ち点10で9位につけており、19位レクサムに3ポイント差をつけている。前回対戦の記憶は北ウェールズのチームにとって今も生々しく残っている。4月にレースコースで行われたその試合では、サウサンプトンが5-1で圧勝した。
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