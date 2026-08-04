レクサムは昨季、あと一歩で上位6位入りを逃したが、今季は昇格争いの集団に入る8位以内が対象になることを理解している。レイノルズとマックは、パーキンソン監督らが必要なあらゆる武器を手にできるよう、できる限りのことをしている。

著名な共同オーナーたちはウェールズで大きな注目を集めてきたが、常に全体の目的のためならハリウッドのエゴを脇に置くことをいとわなかった。時には『ウェルカム・トゥ・レクサム』のドキュメンタリーシリーズでさえ、他の登場人物が主役の座を占める中で、彼らは一歩引いた立場に回っている。

トランドルは、その采配を振るう2人についてこう語った。「誤解しないでほしいが、彼らが作ったドキュメンタリーを見れば、どこで彼らのスキルが生きているかは分かる。ああいうことの多くで彼らは中心にいる。でも私にとっては、あれこそがレクサムを世界に広めたものだ。人々が見る場所に届け、見始めてレクサムの物語や、彼らがファンにどう語りかけているかを知れば、本当に素晴らしいものになっている。

「オーナーとしての彼らを見れば、重要な試合には足を運ぶし、来られる時にはそこにいる。来られない時でも、自宅でどれだけ見ているか分かるし、それでもクラブに深く関わっている。私自身、元レクサムの選手としても、それを見るのは素晴らしいことだ。というのも、私はこのクラブで、彼らが苦しい時期を経験し、フットボールリーグから転落していくのを見てきたからだ。だからこそ、今ファンが現在の姿を見るのは素晴らしいことであり、オーナーたちはそこに非常に大きな役割を果たしてきた。誰よりもファンが、彼らを失いたくないと思っているはずだ」