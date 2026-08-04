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ライアン・レイノルズとロブ・マクは1000万ポンド超の支出も辞さず？ ハリウッドの共同オーナーがプレミアリーグの夢を追う中、元レクサム選手が移籍を予想
レクサムのクラブ史上最高額移籍選手は誰で、移籍金はいくらだったのか？
レクサムは2025年夏、ネイサン・ブロードヘッドをイプスウィッチから引き抜いたことで、その水準に近づいた。その契約の総額は最終的に8ケタに達する可能性がある。アドオンを計算に入れる必要もなく、12カ月後にその規模の金額が動くことになるかもしれない。
大型補強を重ねた複数の移籍期間を経て、競争力のあるスカッドの構築と洗練が進んだ今、レースコース・グラウンドでは量より質が優先されている。フィル・パーキンソン監督は十分な戦力を手元にそろえているが、さらなる質の上積みは常に歓迎される。
ここまでのところ、レクサムは比較的静かな動きにとどまっており、加入が決まったのは23歳のフルバック、ダニー・イムレイだけである。フィンランドと北米を巡る中、マンチェスター・ユナイテッドとの対戦、リーズ、リヴァプールとの対戦も含まれた過密なプレシーズンの間には、話題に事欠かなかった。
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レクサムは再び移籍金のクラブ記録を更新するのか？
新シーズンの開幕が迫る中、ここから移籍市場の動きは活発になっていきそうだ。レクサムが忙しい夏になるか問われた元レッド・ドラゴンズのトランドル氏は、livescore.comとの提携でGOALに対し、こう語った。「そう思う。昨年は本当にいい補強をたくさんしていたし、すでにしっかりしたスカッドがある。それでもまだ補強には動くはずだ。
「何人かが放出されたのは見た。契約満了なのか、そういった事情もあるだろう。間違いなく、さらなる質を加えることは考えるはずだ。ただ、昨季のレクサムがいた位置を考えれば、シーズン終了時にもまたそのあたりにいると期待したい」
さらに、必要であれば1000万ポンドの取引を承認するなど、レイノルズとマックは再び大金を投じる準備ができているかと聞かれると、トランドル氏はこう付け加えた。「そう思う。このオーナーたちを見れば、これまで言ってきたことはすべて実行してきた。サポーターにとっては、これ以上ない話だ。
「オーナーたちがクラブを愛しているのは伝わってくる。クラブだけではなく、地元企業を助けたり、その周囲の人たちみんなを支えたりすることで、レクサムという土地そのものにも関わろうとしている。素晴らしいことだし、今はとても楽しみな時期だ。もちろん昨年はそこに入って最初の1年だったし、ここからどうなるのかと思うよね。相手チームも彼らを知り、もっと多くを分かってくるだろう。それでも、レクサムにはプレーオフ圏あたりを維持できるだけのクオリティーがスカッドにあると思う」
ドキュメンタリーの主役たち、レイノルズ＆マックはエゴを脇に置く
レクサムは昨季、あと一歩で上位6位入りを逃したが、今季は昇格争いの集団に入る8位以内が対象になることを理解している。レイノルズとマックは、パーキンソン監督らが必要なあらゆる武器を手にできるよう、できる限りのことをしている。
著名な共同オーナーたちはウェールズで大きな注目を集めてきたが、常に全体の目的のためならハリウッドのエゴを脇に置くことをいとわなかった。時には『ウェルカム・トゥ・レクサム』のドキュメンタリーシリーズでさえ、他の登場人物が主役の座を占める中で、彼らは一歩引いた立場に回っている。
トランドルは、その采配を振るう2人についてこう語った。「誤解しないでほしいが、彼らが作ったドキュメンタリーを見れば、どこで彼らのスキルが生きているかは分かる。ああいうことの多くで彼らは中心にいる。でも私にとっては、あれこそがレクサムを世界に広めたものだ。人々が見る場所に届け、見始めてレクサムの物語や、彼らがファンにどう語りかけているかを知れば、本当に素晴らしいものになっている。
「オーナーとしての彼らを見れば、重要な試合には足を運ぶし、来られる時にはそこにいる。来られない時でも、自宅でどれだけ見ているか分かるし、それでもクラブに深く関わっている。私自身、元レクサムの選手としても、それを見るのは素晴らしいことだ。というのも、私はこのクラブで、彼らが苦しい時期を経験し、フットボールリーグから転落していくのを見てきたからだ。だからこそ、今ファンが現在の姿を見るのは素晴らしいことであり、オーナーたちはそこに非常に大きな役割を果たしてきた。誰よりもファンが、彼らを失いたくないと思っているはずだ」
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レクサムの2026-27シーズン日程：カップ戦＆チャンピオンシップ開幕戦
レクサムは金曜日、カラバオカップ1回戦でミドルズブラと対戦する準備を進めている。その後、8月17日にはシーズン開幕戦のダービーとしてアウェーでカーディフと対戦し、チャンピオンシップで貴重な勝ち点を争うことになる。
その時点までにパーキンソン監督の陣容に新戦力が加わっている可能性はあるが、夏の移籍市場は9月1日まで開いているため、月末までにさらに資金が投じられる可能性がある。
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