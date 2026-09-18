プレミアリーグ優勝経験者のヴァーディは、クレモネーゼがセリエAから降格したことを受けて同クラブとの関係を解消し、2026年夏に無所属となった。故郷から遠く離れたイタリアでの挑戦は、わずか1シーズンで幕を閉じた。

元イングランド代表については複数の移籍先候補が取り沙汰され、一時はレスター復帰によって、相次ぐ降格でリーグ1に低迷しているクラブの再建を後押しする可能性もあるとされた。

しかし、そこに感情は持ち込まれず、ヴァーディは時を待ち、適切なオファーを待つ姿勢を示していた。多くの人々は、彼が『Welcome to Wrexham』にとって完璧な補強であり、レースコース・グラウンドを本拠地とするハリウッドの共同オーナー2人にもふさわしい存在だと見ていた。

そのような移籍には一定の魅力があったかもしれないが、最終的にNFLのレジェンド、JJ・ワットを投資家に持つバーンリーが1年契約を提示した。ヴァーディは今後、チャンピオンシップでレイノルズとマックのクラブと対戦することになる。