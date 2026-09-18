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ライアン・レイノルズとロブ・マクは逃した！バーンリーの新戦力が40歳を大きく超えても活躍できると支持される中、ジェイミー・ヴァーディのレクサム移籍話には「何かがあった」
ヴァーディがレイノルズ＆マクではなく、バーンリーでワットに加わった
プレミアリーグ優勝経験者のヴァーディは、クレモネーゼがセリエAから降格したことを受けて同クラブとの関係を解消し、2026年夏に無所属となった。故郷から遠く離れたイタリアでの挑戦は、わずか1シーズンで幕を閉じた。
元イングランド代表については複数の移籍先候補が取り沙汰され、一時はレスター復帰によって、相次ぐ降格でリーグ1に低迷しているクラブの再建を後押しする可能性もあるとされた。
しかし、そこに感情は持ち込まれず、ヴァーディは時を待ち、適切なオファーを待つ姿勢を示していた。多くの人々は、彼が『Welcome to Wrexham』にとって完璧な補強であり、レースコース・グラウンドを本拠地とするハリウッドの共同オーナー2人にもふさわしい存在だと見ていた。
そのような移籍には一定の魅力があったかもしれないが、最終的にNFLのレジェンド、JJ・ワットを投資家に持つバーンリーが1年契約を提示した。ヴァーディは今後、チャンピオンシップでレイノルズとマックのクラブと対戦することになる。
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レクサムはヴァーディー獲得の候補に入っていたのか？
レクサム行きの話に実体があったのかと問われたヴァーディの元レスター同僚シンプソンは、最高のベッティングサイトを紹介する『Free Bets』の提供で、GOALにこう語った。「何かはあったと思う。いくつか話はあった。彼とは実際に話もした。
「僕が望んでいたことは分かるかい？ もう実現しなかったことは分かっているけど、エヴァートンに行く姿を見たかった。ストライカーが必要な時、試合残り20分で、[ティエルノ]・バリーに代わって出てくるんだ。とにかく、それは実現しなかった。これはあくまで僕が考えていたことだ。
「彼はまだフィットしているし、まだ鋭さもあるし、まだゴールを取ってくれる。体重やそういう面でもまったく問題はない。もっと多くの試合に出て、ゴールを決め始めてほしいと願っている。だって彼はジェイミー・ヴァーディだからね。彼にはいつだってまた別の物語、また別の章がある」
ヴァーディ、ロナウドとイブラヒモビッチのように40代以降もプレーへ
ターフ・ムーアでのヴァーディーの契約は、1月11日の節目の誕生日をまたぐものとなる。その時点で40歳を迎え、クリスティアーノ・ロナウド、ルカ・モドリッチ、ジャンルイジ・ブッフォン、ズラタン・イブラヒモビッチらを含む、40歳を過ぎても高いレベルでプレーしてきた選手たちの限られた仲間入りを果たすことになる。
ヴァーディーのおとぎ話にまだいくつかの章が残されているのかと問われ、YouTubeの世界やブンデスリーガの試合配信にも活動の幅を広げる中で、シンプソンはこう付け加えた。「彼にはまだやれるものがあると思う。
「結局は、火曜と土曜の試合日程の中でどうマネジメントされるかにかかってくると思う。レスターでそれをやって昇格を果たした時のことを覚えている。彼は20得点以上を決めた。自己管理はできているが、特にチャンピオンシップではそれをやり切るのは厳しいから、きちんとしたマネジメントが必要だ。あとは監督がどう彼をマネジメントするか次第だ。彼は今もそうだが、ハングリーさを失わない限り、その後さらにもう1年やれるかもしれない。
「彼は将来も見据えて、自分なりの小さな取り組みにも取り組んでいる。それはもちろん正しいことだ。続けてほしいと思うよ。だって、あの［レスターのリーグ優勝］チームでまだ現役を続けているのは、僕らの中でももう数人しかいないからね」
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バーンリーとレクサム、2026-27シーズンのチャンピオンシップで浮上のきっかけを模索へ
ヴァーディーが、どんな目的に対しても100％未満の力しか注がないという心配は決してない。ここまでバーンリーでは途中出場で25分間プレーした1試合のみにとどまっており、クラレッツは今季の予想外に低調なスタートに苦しみ、いまだ未勝利のままチャンピオンシップ最下位に沈んでいる。
レクサムもまた苦しい時期を過ごしており、7試合で勝ち点7にとどまっている。両クラブとも、チーム全体で仕切り直しを図ることができるインターナショナルブレークを前に、どこかに刺激を求めているところだ。
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