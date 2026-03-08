Getty
ライアン・レイノルズがブラジルでクラブを買収する！？ レクサム共同オーナーが新たな買収説に反応
レイノルズはレックサム、ネカサ、インテル・ボゴタに関与した
レイノルズは2021年初頭、ロブ・マックと共にレックサム買収を成立させ、スポーツ界のオーナーとして驚異的な進出を果たした。当時は誰もその先を見通せなかったが、5年間にわたり数々の記録を塗り替えながら驚くべき軌跡を刻んできた。
レッド・ドラゴンズはナショナルリーグからチャンピオンシップへ急上昇を遂げ、今やプレミアリーグ昇格を全チームの目標に据えている。数々のドラマは受賞歴のあるドキュメンタリーシリーズ『ウェルカム・トゥ・レックサム』でカメラに収められてきた。
レイノルズとマックは他のスポーツ事業にも関与しており、アルピーヌF1チームへの出資グループの一員として株式を保有。メキシコ1部リーグのネカサやコロンビアのラ・エクイダッド（現インテル・ボゴタ）とはプロフェッショナル面・財務面で提携関係を構築している。
南米市場への進出を果たした一方、ブラジル・サンタクルスでの新たな進出も噂されている。しかしESPNは「クラブ関係者から売却の打診は一切受けていない」と断言している。
- Getty
レイノルズはブラジルでサッカーチームを買収するのだろうか？
彼らはこの問題をレイノルズと直接話し合った。レイノルズはレックサムがプレミアリーグの強豪チェルシーに劇的なFAカップ5回戦敗退を喫する前にESPNにこう語った。「ブラジルで残りの人生を過ごすことには興味があるが、クラブを買収することには興味がない」
「いや、ここ（イングランド）でやるべきことは山ほどある。そしてこの仕事ができることに非常に感謝し、幸運だと思っている。50のことを中途半端にやるより、1つのことをしっかりやりたい。だからね、クラブを所有するプレッシャーなしにブラジルを訪れることはできるんだ」
レイノルズ＆マック、レックサムの情報を広める
レイノルズは今後さらにブラジルを訪れる予定だ。これまで同国で過ごした時間を大いに楽しんだためである。レックサムの活躍は世界のその地域にも伝わっており、レッド・ドラゴンズは一流の共同オーナーたちによって世界的な話題となっている。
レイノルズはその評判の広がりについてこう付け加えた。「2024年、2024年の夏にブラジルを訪れたんだ。驚いたことに、多くの人がレックサムを知っているだけでなく、クラブをフォローしているんだ。その理由は主に——これは昔から変わらないことだが——どこにでも『レックサム』がいるからだ。
ブラジルにも『レックサム』は存在する。私の故郷であるアメリカやカナダ、世界中に『レックサム』は点在している。人々はそうした形でクラブに共感するのだ。サッカーは聖域のようなもの。多くの人々にとってコミュニティセンターだ。人々を美しく結びつけると同時に、地域社会全体を鼓舞する力も秘めている」
- Getty/GOAL
今シーズン、レックサムはプレミアリーグに昇格するだろうか？
レイノルズはレシフェで同様のインパクトを与える挑戦には臨まず、サンタ・クルスは自力で戦うことになる。近い将来、レックサムではさらなる信頼と資金の投資が行われるだろう。
フィル・パーキンソン監督率いるチームは現在、チャンピオンシップ上位6チームに位置し、プレーオフ進出の権利を争っている。もし4年連続の昇格を果たしプレミアリーグに到達すれば、夏の移籍市場でさらに巨額の資金を投じる必要が生じるだろう。レースコース・グラウンドでは既に、補強記録が頻繁に更新されている状況だ。
