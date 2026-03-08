レイノルズは今後さらにブラジルを訪れる予定だ。これまで同国で過ごした時間を大いに楽しんだためである。レックサムの活躍は世界のその地域にも伝わっており、レッド・ドラゴンズは一流の共同オーナーたちによって世界的な話題となっている。

レイノルズはその評判の広がりについてこう付け加えた。「2024年、2024年の夏にブラジルを訪れたんだ。驚いたことに、多くの人がレックサムを知っているだけでなく、クラブをフォローしているんだ。その理由は主に——これは昔から変わらないことだが——どこにでも『レックサム』がいるからだ。

ブラジルにも『レックサム』は存在する。私の故郷であるアメリカやカナダ、世界中に『レックサム』は点在している。人々はそうした形でクラブに共感するのだ。サッカーは聖域のようなもの。多くの人々にとってコミュニティセンターだ。人々を美しく結びつけると同時に、地域社会全体を鼓舞する力も秘めている」