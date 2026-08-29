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Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

ライアン・シェルキ、マンチェスター・シティのクリスタル・パレス戦勝利で見事な2得点も、前半の「ひどい」パフォーマンスを痛烈批判

ラヤン・シェルキ
クリスタル・パレス 対 マンチェスター・シティ
クリスタル・パレス
マンチェスター・シティ
プレミアリーグ

マンチェスター・シティの司令塔ラヤン・シェルキは、土曜日のクリスタル・パレス戦で4-1の勝利を収め、自身も2得点を挙げたにもかかわらず、容赦ない自己評価を口にした。フランス代表のシェルキは、アーリング・ハーランドとともにセルハースト・パークで後半の圧倒的な攻勢をけん引したが、前半の自身のパフォーマンス全体については期待を大きく下回ったと強調した。

  • 司令塔が大勝を呼び込む

    フランス代表がセルハースト・パークでの一戦で、後半の重要な2得点でアウェーのチームを決定的な勝利に導いた。4-1のスコアはアーリング・ハーランドの2得点とフィル・フォーデンの2アシストによって決まり、新たなプレミアリーグ開幕後の連勝を維持した。チェルキ自身も、リーグ開幕から2試合で既に2得点2アシストを記録している。

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    シェルキが率直な自己評価を語る

    元リヨンの司令塔は、マンチェスター・シティの勝利を決める活躍を見せたにもかかわらず、自身の序盤のパフォーマンスをすぐに批判した。試合後に『Sky Sports』の取材に応じたシェルキは、次のように説明した。「自分のパフォーマンスはまあまあだった。前半はスペースを見つけられず、自分はひどいプレーをしていた。

    「自分がプレーしたい、得点したいと思っていることを示さなければならない。次はもっとボールを散らしたい。エンゾ・マレスカを見て、後半は変えなければいけないと分かっていた」

    最終結果を振り返り、彼はこう付け加えた。「勝ててとてもうれしい」

  • フランス人が新たな章の始まりを告げる

    シェルキは、この夏の大規模な戦力整理を経て、マレスカ監督の下で新たな成功の時代を築くというチームの決意を強調した。イタリア人指揮官の下で進むクラブの新たな方向性について、シェルキは「ペップ（グアルディオラ）は大きな物語だった。僕たちは別の物語を始める。そのことを証明したいし、そのためにここにいる」と語った。

    この鮮烈なスタートにより、彼はティエリ・アンリとディディエ・ドログバにも肩を並べた。プレミアリーグ史上、チームの開幕2試合で複数得点と複数アシストを記録した3人目の選手となった。

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  • imago-sport-1082077374.jpgCrystal Pix

    マレスカ、勢いの継続を狙う

    マンチェスター・シティは、秋の代表ウィーク前に控える過密な国内日程の中でも、連勝を伸ばすことを強く期している。鋭いパフォーマンスを見せるシェルキは、厳しいチャンピオンズリーグのリーグフェーズを前に攻撃ユニットの構築を進めるマレスカにとって、非常に貴重な戦力となっている。敵陣深くでその決定力を維持できるかどうかが、このマンチェスターの強豪のタイトル獲得への野心を占う決定的な試金石となる。

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