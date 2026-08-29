元リヨンの司令塔は、マンチェスター・シティの勝利を決める活躍を見せたにもかかわらず、自身の序盤のパフォーマンスをすぐに批判した。試合後に『Sky Sports』の取材に応じたシェルキは、次のように説明した。「自分のパフォーマンスはまあまあだった。前半はスペースを見つけられず、自分はひどいプレーをしていた。

「自分がプレーしたい、得点したいと思っていることを示さなければならない。次はもっとボールを散らしたい。エンゾ・マレスカを見て、後半は変えなければいけないと分かっていた」

最終結果を振り返り、彼はこう付け加えた。「勝ててとてもうれしい」