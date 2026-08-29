Getty Images Sport
翻訳者：
ライアン・シェルキ、マンチェスター・シティのクリスタル・パレス戦勝利で見事な2得点も、前半の「ひどい」パフォーマンスを痛烈批判
司令塔が大勝を呼び込む
フランス代表がセルハースト・パークでの一戦で、後半の重要な2得点でアウェーのチームを決定的な勝利に導いた。4-1のスコアはアーリング・ハーランドの2得点とフィル・フォーデンの2アシストによって決まり、新たなプレミアリーグ開幕後の連勝を維持した。チェルキ自身も、リーグ開幕から2試合で既に2得点2アシストを記録している。
- Craig Mercer
シェルキが率直な自己評価を語る
元リヨンの司令塔は、マンチェスター・シティの勝利を決める活躍を見せたにもかかわらず、自身の序盤のパフォーマンスをすぐに批判した。試合後に『Sky Sports』の取材に応じたシェルキは、次のように説明した。「自分のパフォーマンスはまあまあだった。前半はスペースを見つけられず、自分はひどいプレーをしていた。
「自分がプレーしたい、得点したいと思っていることを示さなければならない。次はもっとボールを散らしたい。エンゾ・マレスカを見て、後半は変えなければいけないと分かっていた」
最終結果を振り返り、彼はこう付け加えた。「勝ててとてもうれしい」
フランス人が新たな章の始まりを告げる
シェルキは、この夏の大規模な戦力整理を経て、マレスカ監督の下で新たな成功の時代を築くというチームの決意を強調した。イタリア人指揮官の下で進むクラブの新たな方向性について、シェルキは「ペップ（グアルディオラ）は大きな物語だった。僕たちは別の物語を始める。そのことを証明したいし、そのためにここにいる」と語った。
この鮮烈なスタートにより、彼はティエリ・アンリとディディエ・ドログバにも肩を並べた。プレミアリーグ史上、チームの開幕2試合で複数得点と複数アシストを記録した3人目の選手となった。
- Crystal Pix
マレスカ、勢いの継続を狙う
マンチェスター・シティは、秋の代表ウィーク前に控える過密な国内日程の中でも、連勝を伸ばすことを強く期している。鋭いパフォーマンスを見せるシェルキは、厳しいチャンピオンズリーグのリーグフェーズを前に攻撃ユニットの構築を進めるマレスカにとって、非常に貴重な戦力となっている。敵陣深くでその決定力を維持できるかどうかが、このマンチェスターの強豪のタイトル獲得への野心を占う決定的な試金石となる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。