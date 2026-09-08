ローズ監督は、土曜日にニューカッスルと2-2で引き分けた一戦から先発を8人変更し、選手層の厚さを示した。デビュー戦となったGKミケーレ・ディ・グレゴリオがゴールマウスに立ち、エルチェから今夏加入したアルバロ・ロドリゲスは移籍後初先発を果たした。

リンカーンは、ディ・グレゴリオがボールをこぼした場面で一時は同点の好機を与えられたが、ライリー・トウラーは無人のゴールにシュートを大きく上へ外した。ボーンマスはその後試合を支配し、バフォデ・ディアキテの頭で合わせたシュートもGKに弾き出された。

DFジェームズ・ヒルは後半立ち上がり、スーパーゴール寸前まで迫ったが、ペナルティーエリア外から放ったシュートはクロスバー上部を直撃した。ロドリゲスもクリスティのこの日2点目の直前、ヘディングでゴールに迫った。