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ライアン・クリスティのハットトリックがボーンマスの圧勝したカラバオカップ勝利をけん引、マルコ・ローズは初勝利を挙げる
ローズがボーンマスで初勝利を挙げる
ボーンマスはカラバオカップ3回戦でリンカーン・シティを4-0で下し、新指揮官ロゼの下で初の公式戦勝利を挙げた。クリスティのハットトリックと終盤のラヤンのゴールが、バイタリティ・スタジアムでの快勝を彩った。
チャンピオンシップ勢はサウスコーストの地で立ち上がりこそ良い入りを見せたが、プレミアリーグのホームチームはすぐに主導権を握った。この圧勝で、ボーンマスは大会4回戦進出を決めた。
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クリスティーのハットトリックがカップ戦突破を後押し}
バイタリティ・スタジアムでこの夜の主役となったのはクリスティーだった。見事なハットトリックでチームをけん引した。MFは開始わずか7分、左サイドからのベン・ギャノン＝ドークのクロスを柔らかなボレーで押し込み、先制点を挙げた。
クリスティーはその後も絶えず脅威となり続け、前半終了間際にはリンカーンのGKジョー・ガウチの手をはじくシュートを放った。後半にはデイヴィッド・ブルックスのCKをヘディングで決めて、この日2点目を記録。さらに、アウェーチームの守備陣がCKをクリアし切れなかった場面で冷静に仕留め、ハットトリックを完成させた。チェリーズの一員による、フィニッシュの手本のようなパフォーマンスだった。
早い時間帯のヒヤリとする場面にもかかわらず、選手層の厚さが光る
ローズ監督は、土曜日にニューカッスルと2-2で引き分けた一戦から先発を8人変更し、選手層の厚さを示した。デビュー戦となったGKミケーレ・ディ・グレゴリオがゴールマウスに立ち、エルチェから今夏加入したアルバロ・ロドリゲスは移籍後初先発を果たした。
リンカーンは、ディ・グレゴリオがボールをこぼした場面で一時は同点の好機を与えられたが、ライリー・トウラーは無人のゴールにシュートを大きく上へ外した。ボーンマスはその後試合を支配し、バフォデ・ディアキテの頭で合わせたシュートもGKに弾き出された。
DFジェームズ・ヒルは後半立ち上がり、スーパーゴール寸前まで迫ったが、ペナルティーエリア外から放ったシュートはクロスバー上部を直撃した。ロドリゲスもクリスティのこの日2点目の直前、ヘディングでゴールに迫った。
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ボーンマスが4回戦進出へ勢いを築く
終盤を迎えた時点でリンカーンは完全に敗れたように見えたが、プレミアリーグのクラブはまだ終わっていなかった。途中出場のラヤンがアディショナルタイム、素早いカウンターを仕上げてこの試合の得点を締めくくった。ローズ体制で初勝利を挙げたボーンマスは、大きな弾みを得るとともに、カラバオカップ4回戦進出を危なげなく決めた。指揮官は、この完成度の高いカップ戦での勝利が今季残りの基準となることを期待するだろう。
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