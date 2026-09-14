ライアン・ギグス、マンチェスター・ユナイテッドMFコビー・メイヌーがポール・スコールズの驚異的なレベルに到達すると太鼓判

ギグスは特にメイヌーのビジョンをスコールズのそれになぞらえ、あの卓越したパスレンジを身につけられる可能性があると示唆した。ギグスは、このMFがスコールズ級の視野を手にできるかと問われると、前向きな見解を示した。

「そうだね。つまり、本来それはMFがまず見るべき最初のパスなんだ。相手の背後へのボールだったり、30ヤードのサイドチェンジになり得るパスだったりね」と説明した。「前方へのそのボールこそ、最初に考えるべきパスであるべきなんだ。だから、彼がそれを自分のプレーに加えられれば、ドリブルやショートパスと合わせて、どうなるか分からないよ」