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ライアン・ギグス、マンチェスター・ユナイテッドMFコビー・メイヌーがポール・スコールズの驚異的なレベルに到達すると太鼓判
印象的なダービーでのパフォーマンス
メイヌーは先発出場し、日曜日にオールド・トラッフォードで行われたマンチェスター・ユナイテッドのマンチェスター・シティ戦で90分フル出場したが、チームは10人のマンチェスター・シティに0-1で敗れた。ネガティブな結果にもかかわらず、ギグスはこのMFの粘り強さに強い感銘を受けていた。
ギグスはリオ・ファーディナンドのYouTubeチャンネルでパフォーマンスを分析し、この若手の具体的なフィジカル面の特長を称賛した。「スピードではなく、加速力だ」とギグスは指摘した。「だから、ものすごく速いわけではないが、その加速力があるし、フィジカル的にも強い。本当に、本当にいい選手だ」
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スコールズと視野を比較して
ギグスは特にメイヌーのビジョンをスコールズのそれになぞらえ、あの卓越したパスレンジを身につけられる可能性があると示唆した。ギグスは、このMFがスコールズ級の視野を手にできるかと問われると、前向きな見解を示した。
「そうだね。つまり、本来それはMFがまず見るべき最初のパスなんだ。相手の背後へのボールだったり、30ヤードのサイドチェンジになり得るパスだったりね」と説明した。「前方へのそのボールこそ、最初に考えるべきパスであるべきなんだ。だから、彼がそれを自分のプレーに加えられれば、ドリブルやショートパスと合わせて、どうなるか分からないよ」
仕事をしながら学ぶ
元ウェールズ代表のウインガーは、地元のライバルとの一戦で中盤の争いが非常に消耗の激しいものだったことにも理解を示し、メイヌーが絶えず自分を追い込んでいたと指摘した。
「最後の10分は気の毒だった。彼はまだ［やり過ぎなくらいに］やろうとしていた。正しいプレーをしようとし続けていたせいでボールを奪われたが、それをやるだけのエネルギーがもう残っていなかった」とギグスは語った。さらに「マンチェスター・ユナイテッドの……セントラルMFとして、彼はまだ若く、まだ試合を学んでいる段階だ。そして実戦の中で学ばなければならない状況にある」と付け加えた。
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メイヌーの次は？
マンチェスター・ユナイテッドは、マイヌーに明確に絶大な信頼を寄せており、クラブ首脳陣はマイケル・キャリックの下で見せている急速な成長に満足している。この若きMFは今後、前方へのパスの精度向上を目指しつつ、チームが今後のプレミアリーグ日程に備える中で、その目覚ましい成長曲線を維持していくことになる。
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