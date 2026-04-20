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ライアン・ギグスは、マンチェスター・ユナイテッドに7200万ポンドで獲得した「不運な」選手に再チャンスを与えるよう訴え、マイケル・キャリックについても評価した。
キャリック、正式就任へ後押し
キャリックは1月、アモリム監督の解任を受けオールド・トラッフォードに復帰。チームを安定させ、直近ではスタンフォード・ブリッジでチェルシーを1-0で下し、チャンピオンズリーグ出場権への望みを繋いだ。番組『Rio Ferdinand Presents』に登場したギグスは、元チームメイトのキャリックがチームのプレースタイルに与えた影響を称えた。 「彼の強い個性と、静かに物事を進める姿勢がそうさせている」とギグスは語る。「マンチェスター・シティ戦の我々のプレーは、まさにユナイテッド流の『パス＆ムーブ』だった。ドリブラーにボールを供給できればチャンスは生まれる。そこでこそリスクを冒せるんだ」
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「ユナイテッド」としてのアイデンティティを取り戻す
このウェールズ出身の選手は、冬の補強がない中でキャリックが伝統的な攻撃的哲学をチームに浸透させたことを強調した。マンチェスター・シティとアーセナルへの連勝で、序盤にはなかった楽観ムードがユナイテッドのサポーター間に戻った。ギグスは、夏に十分な準備ができればキャリックの指導でさらに向上できると語る。
「マンチェスター・ユナイテッドは常に、『どの選手もボールより速く動いてはならない』という理念を掲げてきた。シティ戦での小さな三角形の動きは、わずか数日のトレーニングの成果だ」と説明した。「プレシーズンを経て、彼が望む選手を獲得できれば、さらに何ができるか見てみよう」
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ホジュランドに再起のチャンス
ギグスは監督人事だけでなく、レンタル移籍中の選手たちについても言及した。マーカス・ラッシュフォードとジャドン・サンチョには他クラブへの完全移籍を勧める一方、7200万ポンドで獲得し、ナポリで調子を戻しつつあるホイールンドについては「残すべきかもしれない」と語った。
「マーカス、ホイールンド、サンチョには大きな決断が必要だ」とギグスは述べた。誰を残すかと問われると、「ホイールンドなら可能性はある。彼だけがセンターフォワードだったのは不運だった」と語った。
ユナイテッドのポジション争い
ギグスは、ホイランドが期待の重圧と攻撃陣のサポート不足に苦しんでいると指摘。ユナイテッドがベンジャミン・セスコのような意欲的なストライカーを起用すれば、練習での健全な競争を通じて23歳の能力が引き出されると語った。
「誰もが彼が加入して大活躍すると期待していた。セスコの方がより多くのチャンスを得て、より多くのゴールを決めるだろう」とギグスは認めた。「だが、どうなるかは分からない。もし前線に2人の若くて貪欲なセンターフォワードを置き、互いに競わせればどうなるか。ユナイテッドでは、それが常に強みだった。トレーニングは試合よりも厳しい。ユナイテッドのセンターバックがゴール前でセスコをマークすれば、激しい競争になるだろう」