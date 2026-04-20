ライアン・ギグスは、マンチェスター・ユナイテッドに7200万ポンドで獲得した「不運な」選手に再チャンスを与えるよう訴え、マイケル・キャリックについても評価した。

このウェールズ出身の選手は、冬の補強がない中でキャリックが伝統的な攻撃的哲学をチームに浸透させたことを強調した。マンチェスター・シティとアーセナルへの連勝で、序盤にはなかった楽観ムードがユナイテッドのサポーター間に戻った。ギグスは、夏に十分な準備ができればキャリックの指導でさらに向上できると語る。

「マンチェスター・ユナイテッドは常に、『どの選手もボールより速く動いてはならない』という理念を掲げてきた。シティ戦での小さな三角形の動きは、わずか数日のトレーニングの成果だ」と説明した。「プレシーズンを経て、彼が望む選手を獲得できれば、さらに何ができるか見てみよう」