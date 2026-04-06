イタリアが3大会連続でワールドカップ出場を逃した背景には、ある18歳の若者の活躍があった。ケイム・アラジェベゴヴィッチは国を背負い、プレーオフの準決勝と決勝で決定的な役割を果たし、6月11日から7月19日まで米国、カナダ、メキシコで開催される次期ワールドカップへのボスニア・ヘルツェゴビナの出場権獲得に貢献した。 2007年生まれのこの逸材は、大会期間中、間違いなく国際スカウト陣の注目の的となるだろうが、今シーズンすでに、ザルツブルクのこのフォワードは、多くのトップクラブのスカウトから綿密かつ熱心にマークされていた。
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ヨーロッパ中を魅了したボスニアのスター、アラジュベゴヴィッチの市場価値は？セリエAではミラン、ナポリ、ローマが注目している
アライベゴビッチへの要請
アラジュベゴヴィッチはバイエル・レバークーゼンのユースで育ち、同クラブは彼をザルツブルクに売却した際に買い戻し条項を設けていたが、この数ヶ月でその権利を行使した。その金額は800万ユーロで、これによりドイツのクラブはこのボスニア人選手の権利を取り戻した。 この移籍が成立する前から、ミランは移籍費用について情報を収集し始めていた。今後、交渉を本格化させるのであれば、レバークーゼンと話し合う必要があるだろう。同クラブは彼を再獲得したものの、今夏すぐに放出する可能性も排除できない。 ミラン以外にも彼を獲得候補リストに挙げているクラブが存在し、イタリア国内ではローマやナポリも関心を示していることを考慮すると、今後の展開は提示されるオファー次第となるだろう。現時点での同選手の評価額は2000万～3000万ユーロとされている。
役割と特徴
ウイングのアルジャベゴビッチは、左サイドでプレーすることを好む。そうすることで利き足である右足でゴールへシュートを放ったり、チームメイトへのスルーパスを狙ったりできるからだ。必要に応じて反対側のサイドへ移動することも可能（役割は変わらず、左足でもプレーできる）であり、あるいはトップの背後に位置する攻撃的ミッドフィールダーとして起用されることもある。 彼の特技の一つはドリブルだ。スピードを上げて走り出せば誰も止められず、彼をマークする選手たちは、彼のゲームビジョンは30歳並みだと口を揃える。バイエル・レバークーゼンのユース時代、セットプレーは（ほぼ）すべて彼が担当していた。