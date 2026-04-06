ヨーロッパ中を魅了したボスニアのスター、アラジュベゴヴィッチの市場価値は？セリエAではミラン、ナポリ、ローマが注目している

アラジュベゴヴィッチはバイエル・レバークーゼンのユースで育ち、同クラブは彼をザルツブルクに売却した際に買い戻し条項を設けていたが、この数ヶ月でその権利を行使した。その金額は800万ユーロで、これによりドイツのクラブはこのボスニア人選手の権利を取り戻した。 この移籍が成立する前から、ミランは移籍費用について情報を収集し始めていた。今後、交渉を本格化させるのであれば、レバークーゼンと話し合う必要があるだろう。同クラブは彼を再獲得したものの、今夏すぐに放出する可能性も排除できない。 ミラン以外にも彼を獲得候補リストに挙げているクラブが存在し、イタリア国内ではローマやナポリも関心を示していることを考慮すると、今後の展開は提示されるオファー次第となるだろう。現時点での同選手の評価額は2000万～3000万ユーロとされている。



