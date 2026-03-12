ヨーロッパリーグ、決勝トーナメント1回戦の試合結果と対戦表：アストン・ヴィラとポルトが優勝候補としての地位を固める。ノッティンガム・フォレストは敗退。

ファリオリのポルトがシュトゥットガルトのホームで2-1の勝利を収め、モッフィとモラのゴールがウンダフのゴールを上回った。優勝の最有力候補であるアストン・ヴィラも好調で、ワトキンスの活躍によりリールのホームで勝利を収めた（この対戦から、イタリアのチームが次ラウンドに進むライバルが決定する）。 パナシナイコスとレアル・ベティスの試合は、1-0という予想外のスコアで終了。ギリシャのチームは10人となったものの、同じく人数不足となったスペインのチームをタボルダのゴールで下した。

フォンセカとエンドリック率いるリヨンは、セルタ・ビーゴのホームで終盤に同点（1-1）となり、ノッティンガム・フォレストはホームでミッティランに敗れるという痛恨の敗戦を喫した。フェレンツヴァーロシュ（ブラガに2-0）とゲンク（フライブルクに1-0）は好調だった。1週間後には、ホームとアウェイが入れ替わった第2戦が行われる。