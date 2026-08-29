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翻訳者：

ヨーロッパリーグ、ユヴェントスの日程：初戦はNEC戦、最終戦はホームでレアル・ソシエダ戦

ユヴェントス
ヨーロッパリーグ

ユヴェントスの2026-27シーズンのヨーロッパリーグ・リーグフェーズの日程。

ユヴェントスの2026-27シーズン欧州リーグ・リーグフェーズの日程が正式決定した。ユヴェントスは9月17日木曜日、21時キックオフでNECをホームに迎えて初戦を戦う。最後の一戦もホームのアリアンツ・スタジアムで、1月28日にレアル・ソシエダと対戦する。

  • ユヴェントスの日程

    第1節

    ユヴェントス-NEC、9月17日木曜日21:00


    第2節

    セルタ・ビーゴ-ユヴェントス、10月15日木曜日、21:00


    第3節

    ユヴェントス-レンヌ、10月22日木曜日18:45


    第4節

    AZアルクマール-ユヴェントス、11月5日木曜日21:00


    第5節

    ユヴェントス-オモニア・ニコシア、11月26日木曜日21:00


    第6節

    ハポエル・ベエルシェバ-ユヴェントス、12月10日木曜日18:45


    第7節

    フェレンツヴァーロシュ-ユヴェントス、2027年1月21日木曜日18:45


    第8節

    ユヴェントス-レアル・ソシエダ、2027年1月28日木曜日21:00

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