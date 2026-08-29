ヨーロッパリーグ、ユヴェントスの日程：初戦はNEC戦、最終戦はホームでレアル・ソシエダ戦

ユヴェントスの2026-27シーズン欧州リーグ・リーグフェーズの日程が正式決定した。ユヴェントスは9月17日木曜日、21時キックオフでNECをホームに迎えて初戦を戦う。最後の一戦もホームのアリアンツ・スタジアムで、1月28日にレアル・ソシエダと対戦する。