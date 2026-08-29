ユヴェントスの2026-27シーズン欧州リーグ・リーグフェーズの日程が正式決定した。ユヴェントスは9月17日木曜日、21時キックオフでNECをホームに迎えて初戦を戦う。最後の一戦もホームのアリアンツ・スタジアムで、1月28日にレアル・ソシエダと対戦する。
AFP
翻訳者：
ヨーロッパリーグ、ユヴェントスの日程：初戦はNEC戦、最終戦はホームでレアル・ソシエダ戦
ユヴェントスの日程
第1節
ユヴェントス-NEC、9月17日木曜日21:00
第2節
セルタ・ビーゴ-ユヴェントス、10月15日木曜日、21:00
第3節
ユヴェントス-レンヌ、10月22日木曜日18:45
第4節
AZアルクマール-ユヴェントス、11月5日木曜日21:00
第5節
ユヴェントス-オモニア・ニコシア、11月26日木曜日21:00
第6節
ハポエル・ベエルシェバ-ユヴェントス、12月10日木曜日18:45
第7節
フェレンツヴァーロシュ-ユヴェントス、2027年1月21日木曜日18:45
第8節
ユヴェントス-レアル・ソシエダ、2027年1月28日木曜日21:00
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