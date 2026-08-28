レアル・ソシエダ — 2025-26シーズンのラ・リーガで10位。コパ・デル・レイでは決勝でアトレティコ・マドリーをPK戦の末に破り、同大会4度目の優勝を果たした。 チームのスターはミケル・オヤルサバル： キャプテンであり、FWであり、チームの象徴的存在。さらに、世界王者のスペイン代表でも欠かせない存在となっている。





AZアルクマール — エールディヴィジで7位。KNVBベーカーでは決勝でNECナイメヘンを5-1で下し、クラブ史上5度目のタイトルを獲得した。 AZにはペール・コープマイネルスが所属： ユヴェントスのMFトゥーンの兄弟で、中盤における欠かせない柱の一人だ。





レンヌ — リーグ・アンで6位。クープ・ドゥ・フランスではラウンド16で敗退し、マルセイユに敗れた。 最も重要な選手は エステバン・ルポールで、2025-26シーズンのリーグ・アン得点王となった。





フェレンツヴァーロシュ — ハンガリーリーグ（NB I）で2位。マジャル・クパを制し、同大会で25個目の国内トロフィーを獲得した。ハンガリーのこのチームには ナビ・ケイタが在籍しており、元リヴァプールのギニア人MFだ。





オモニア・ニコシア — キプロス王者で、国内22度目のタイトルを獲得。キプロス・カップでは準々決勝で敗退し、トロフィーはパフォスの手に渡った。





セルタ・ビーゴ — ラ・リーガで6位に入り、ヨーロッパリーグ出場権を獲得。コパ・デル・レイでは32強で敗退し、アルバセテに敗れた。 スターはイアゴ・アスパス。 FWであり絶対的リーダーで、記録を打ち立ててきた男であり、チームの技術面と精神面の拠り所だ。 マルコス・アロンソもいる。 プレミアリーグとセリエA（フィオレンティーナ）での経験を持つ、ベテランDFだ。





NECナイメヘン — エールディヴィジで3位となり、トップリーグにおけるクラブ史上最高順位を記録。KNVBベーカーでは決勝に進んだが、AZアルクマールに5-1で敗れた。前線には 小川航基がおり、日本人でチームの攻撃の基準点となっている。守備では、ウディネーゼとサンプドリアでプレーした経験を持つベテランCBの ブラム・ナイティンクが最終ラインのリーダーを務める。





ハポエル・ベエル・シェバ — イスラエル王者で、国内5度目のタイトルを獲得した。ステート・カップでも決勝に進出したが、マッカビ・テルアビブに2-1で敗れた。



