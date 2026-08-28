レアル・ソシエダ — ラ・リーガ8位。コパ・デル・レイでは決勝でアトレティコ・マドリーをPK戦の末に下し、この大会で4度目の優勝を果たした。 チームのスターはミケル・オヤルサバル： キャプテンであり、FWであり、チームの象徴でもある存在。さらに、世界王者スペイン代表の主力でもある。





AZアルクマール — エールディビジ7位。KNVBベーカーでは決勝でNECナイメヘンを5-1で下し、クラブ史上5度目のタイトルを獲得した。 AZにはペール・コープマイネルスが所属： ユヴェントスのMFトゥーンの兄弟で、中盤における欠かせない柱の一人だ。





レンヌ — リーグ・アン6位。クープ・ドゥ・フランスではラウンド16で敗退し、マルセイユに敗れた。 最も重要な選手は エステバン・ルポールで、リーグ・アン2025-26シーズンの得点王だった。





フェレンツヴァーロシュ — ハンガリーリーグ（NB I）2位。マジャル・クパを制し、この大会で国内25個目のトロフィーを獲得した。ハンガリー王者のチームには ナビ・ケイタが在籍しており、元リヴァプールのギニア代表MFだ。





オモニア・ニコシア — キプロス王者で、国内22度目の優勝を達成。キプロス・カップでは準々決勝で敗退し、トロフィーはパフォスの手に渡った。





セルタ・ビーゴ — ラ・リーガ6位で、ヨーロッパリーグ出場権を獲得。コパ・デル・レイではラウンド32で敗退し、アルバセテに敗れた。 スターはイアゴ・アスパス。 FWであり絶対的リーダーで、記録を打ち立ててきた男であり、チームの技術面と精神面の拠り所だ。 マルコス・アロンソもいる。 プレミアリーグとセリエA（フィオレンティーナ）での経験を持つベテランDFだ。





NECナイメヘン — エールディビジ3位で、クラブ史上最高のリーグ成績を記録した。KNVBベーカーでは決勝進出を果たしたが、AZアルクマールに5-1で敗れた。前線には 小川航基がおり、日本人でチームの攻撃の基準点となっている。守備では経験豊富な ブラム・ナイティンクが、元ウディネーゼとサンプドリアのCBとして最終ラインをけん引している。





ハポエル・ベエル・シェバ — イスラエル王者で、国内5度目の優勝を果たした。さらにステート・カップでも決勝に進出したが、マッカビ・テルアビブに1-2で敗れた。



