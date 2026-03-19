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ヨーロッパリーグ、フォンセカ監督率いるリヨンが敗退：ノッティンガム・フォレストがミッティランを破る

ヨーロッパリーグの全試合結果

第2戦が行われ、ヨーロッパリーグのウンド16が全試合終了した。


18時45分、元ミラン監督パウロ・フォンセカ率いるリヨンはホームでセルタ・ビーゴに敗れ、大会から姿を消した。一方、ノッティンガム・フォレストはデンマークのミッティランをPK戦で下し、次ラウンドへ進出した。フライブルクも逆転勝利を収め、ヘンクを破って勝ち上がった。

  • 試合結果と得点者

    リヨン対セルタ・ヴィゴ 0-2（第1戦 1-1）

    61分 ルエダ（C）、90+2分 ユトグラ（C）


    フライブルク-ヘンク 5-2（第1戦 0-1）

    19分 ギンター（F）、25分 マタノヴィッチ（F）、39分 スメッツ（G）、53分 グリフォ（F）、56分 鈴木（F）、79分 エゲシュタイン（F）


    ミッティラン対ノッティンガム・フォレスト 1-2（PK戦0-3）（第1戦 1-0）

    40分 ドミンゲス（N）、52分 イェーツ（N）、69分 エルリック（M）


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