ヨーロッパリーグ、フォンセカ監督率いるリヨンが敗退：アストン・ヴィラとポルトが準々決勝へ

第2戦が行われ、ヨーロッパリーグのラウンド16が全試合終了した。





18時45分、元ミラン監督パウロ・フォンセカ率いるリヨンはホームでセルタ・ビーゴに敗れ、大会から姿を消した。一方、ノッティンガム・フォレストはデンマークのミッティランをPK戦で下し、次ラウンドへ進出した。フライブルクも逆転勝利を収め、ヘンクを破って勝ち上がった。





一方、21時にはベティスがパナシナイコスを逆転で下し、次ラウンドへ進出した。ポルトはシュトゥットガルト相手に難なく勝利。アストン・ヴィラもリールを破り、勝ち上がった。