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ヨーロッパリーグ、フォンセカ監督率いるリヨンが敗退：アストン・ヴィラとポルトが準々決勝へ

ヨーロッパリーグの全試合結果

第2戦が行われ、ヨーロッパリーグのウンド16が全試合終了した。


18時45分、元ミラン監督パウロ・フォンセカ率いるリヨンはホームでセルタ・ビーゴに敗れ、大会から姿を消した。一方、ノッティンガム・フォレストはデンマークのミッティランをPK戦で下し、次ラウンドへ進出した。フライブルクも逆転勝利を収め、ヘンクを破って勝ち上がった。


一方、21時にはベティスがパナシナイコスを逆転で下し、次ラウンドへ進出した。ポルトはシュトゥットガルト相手に難なく勝利。アストン・ヴィラもリールを破り、勝ち上がった。

  • 試合結果と得点者

    ブラガ対フェレンツヴァーロシュ 4-0（第1戦 0-2）

    11分 オルタ（B）、15分 グリリッチ（B）、34分 マルティネス（B）、53分 オルタ（B）


    リヨン-セルタ・ビーゴ 0-2（第1戦 1-1）

    61分 ルエダ（C）、90+2分 ユトグラ（C）


    フライブルク対ゲンク 5-2（第1戦 0-1）

    19分 ギンター（F）、25分 マタノヴィッチ（F）、39分 スメッツ（G）、53分 グリフォ（F）、56分 鈴木（F）、79分 エゲシュタイン（F）


    ミッティラン対ノッティンガム・フォレスト 1-2（PK戦0-3）（第1戦 1-0）

    40分 ドミンゲス（N）、52分 イェーツ（N）、69分 エルリック（M）


    アストン・ヴィ対リール 2-0（第1戦 1-0）

    54分 マクギン（A）、86分 ベイリー（A）


    ベティス-パナシナイコス 4-0

    8分 ルイバル (B)、45分 アムラバト (B)、53分 エルナンデス (B)、66分 アントニー (B)


    ポルト対シュトゥットガルト 2-0

    21分 ゴメス（ポルト）、72分 フロホルト（ポルト）


    ローマ対ボローニャ3-4（第1戦 1-1）

    22分 ロウ（B）、32分 ンディッカ（R）、45+2分 PK ベルナルデスキ（B）、58分 カストロ（B）、68分 マレン PK（R）、80分 ペッレグリーニ（R）、111分 カンビアギ（B）



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