ヨーロッパリーグ、ザルツブルク対ミラン LIVE

チャンピオンズリーグに出場したイタリア勢4チームがいずれも惨敗を喫した後、イタリアサッカー界を立て直す役割は、18時45分からザルツブルクとのアウェー戦に臨むミランに託される。2026-27シーズンのヨーロッパリーグ、リーグフェーズ第2戦だ。

ただし、ルベン・アモリム監督率いるミランは、レッドブル・アレーナで自らの雪辱も期す。ベンフィカに0-2で敗れた失望の初戦に加え、セリエAのサッスオーロ戦でも1-1という、同じく期待外れの引き分けに終わっている。







