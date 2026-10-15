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Camarda MilanGetty Images
Emanuele Tramacere
翻訳者：

ヨーロッパリーグ、ザルツブルク対ミラン LIVE

ACミラン
RBザルツブルク
UEFAヨーロッパリーグ
RBザルツブルク 対 ACミラン
セリエ A

ヨーロッパリーグのリーグフェーズ第2戦、ザルツブルク対ミランをチェック。

チャンピオンズリーグに出場したイタリア勢4チームがいずれも惨敗を喫した後、イタリアサッカー界を立て直す役割は、18時45分からザルツブルクとのアウェー戦に臨むミランに託される。2026-27シーズンのヨーロッパリーグ、リーグフェーズ第2戦だ。

ただし、ルベン・アモリム監督率いるミランは、レッドブル・アレーナで自らの雪辱も期す。ベンフィカに0-2で敗れた失望の初戦に加え、セリエAのサッスオーロ戦でも1-1という、同じく期待外れの引き分けに終わっている。



  • ザルツブルク対ミラン：予想スタメンと試合記録

    ザルツブルク（4-2-3-1）：フリュヒトル；ライナー、ボマ、ドレクスラー、シュミット；バリー、クレツィヒ；リンドストロム、キタノ、フェルテッセン；コナテ。監督：レール。


    ミラン（3-4-2-1）：メニャン；トモリ、デ・ウィンター、パヴロヴィッチ；ハッチンソン、ヤシャリ、ラビオ、バルテサーギ；ロフタス＝チーク、シセ；カマルダ。

  • ゴールとハイライト

    0分 ザルツブルクのレッドブル・アレーナで18時45分にキックオフ


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