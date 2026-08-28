ミランとユヴェントスは、2026-2027シーズンのヨーロッパリーグに出場するイタリアサッカー界の2クラブだ。きょう13時、モンテカルロのグリマルディ・フォーラムで組み合わせ抽選会が行われた。ユヴェントスとミランはともに第1ポットに入っている。
対戦相手はこちら。スパレッティは笑顔、アモリムはそうではない。
ミランとユヴェントスは、2026-2027シーズンのヨーロッパリーグに出場するイタリアサッカー界の2クラブだ。きょう13時、モンテカルロのグリマルディ・フォーラムで組み合わせ抽選会が行われた。ユヴェントスとミランはともに第1ポットに入っている。
対戦相手はこちら。スパレッティは笑顔、アモリムはそうではない。
モンテカルロで行われた抽選の結果、イタリア勢の対戦相手は以下の通りとなった（大文字はアウェーで対戦するチーム）。
ユヴェントス：レアル・ソシエダ、AZアルクマール、レンヌ、フェレンツヴァーロシュ、オモニア・ニコシア、セルタ、NEC、ハポエル・ベエル・シェバ。
ミラン：ベンフィカ、オリンピアコス、フェレンツヴァーロシュ、ザルツブルク、サンダーランド、ボーンマス、アララト・アルメニア、レフスキ・ソフィア。
チャンピオンズリーグのリーグフェーズの全日程（大文字はアウェーで対戦するチーム）：
第1ポット
バイエル・レバークーゼン：マルセイユ、LIONE、ザルツブルク、DINAMO ZAGABRIA、ツェリエ、LECH POZNAN、ベシクタシュ、OFI CRETA。
ベンフィカ：AZアルクマール、MILAN、セルティック、VIKTORIA PLZEN、レフ・ポズナン、OMONIA NICOSIA、OFIクレタ、NEC。
ユヴェントス: レアル・ソシエダ、AZ ALKMAAR、レンヌ、FERENCVAROS、オモニア・ニコシア、CELTA VIGO、NEC、HAPOEL BEER SHEVA。
ミラン:ベンフィカ、OLYMPIACOS、フェレンツヴァーロシュ、SALISBURGO、サンダーランド、BOURNEMOUTH、アララト・アルメニア、LEVSKI SOFIA.
リヨン：バイエル・レバークーゼン、REAL SOCIEDAD、ユニオンSG、ANDERLECHT、クリスタル・パレス、JAGIELLONIA、リレストロム、HOFFENHEIM。
AZアルクマール：ユヴェントス、BENFICA、ディナモ・ザグレブ、SPARTA PRAGA、シュトゥルム・グラーツ、SUNDERLAND、ハポエル・ベエル・シェバ、ARARAT ARMENIA。
オリンピアコス：ミラン、MARSIGLIA、スパルタ・プラハ、RENNES、ヤギエロニア、CELJE、ホッフェンハイム、TORREENSE。
レアル・ソシエダ：リヨン、JUVENTUSM、ヴィクトリア・プルゼニ、UNION SG、ボーンマス、CRYSTAL PALACE、トレエンセ、LILLESTROM。
マルセイユ：オリンピアコス、BAYER LEVERKUSEN、アンデルレヒト、CELTIC、セルタ・ビーゴ、STURM GRAZ、レフスキ・ソフィア、BESIKTAS。
ヨーロッパリーグは36チームで開幕し、リーグフェーズは9月から1月にかけて行われる。参加する全チームはそれぞれ8試合（ホーム4試合、アウェー4試合）を戦う。
上位8チームはラウンド16に進出し、9位から24位のチームはプレーオフを戦う（勝者がラウンド16に進出）。一方、下位12クラブは敗退となり、今季の他の欧州大会には進めない。
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第1節：2026年9月16日／17日
第2節：2026年10月15日
第3節：2026年10月22日
第4節：2026年11月5日
第5節：2026年11月26日
第6節：2026年12月10日
第7節：2027年1月21日
第8節：2027年1月28日
レバークーゼン
ベンフィカ
ユヴェントス
ミラン
リヨン
AZアルクマール
オリンピアコス
レアル・ソシエダ
マルセイユ
フェレンツヴァーロシュ
ヴィクトリア・プルゼニ
ユニオン・サン＝ジロワーズ
ディナモ・ザグレブ
ザルツブルク
セルティック
スパルタ・プラハ
レンヌ
アンデルレヒト
シュトゥルム・グラーツ
レフ・ポズナン
クリスタル・パレス
ボーンマス
サンダーランド
ツェリエ
ヤギエロニア・ビャウィストク
オモニア
セルタ・ビゴコ
ホッフェンハイム
ベシクタシュ
トレンセ
ハポエル・ベエルシェバ
NEC
OFIクレタ
リレストロム
レフスキ・ソフィア
アララト・アルメニア
リーグフェーズでは、36チームによる単一リーグが採用され、各チームは4つのポットに振り分けられている。
各クラブは、チームがどのポットに入っているかに応じて、ポット1からポット4まで順に自クラブのボールがランダムに引かれることになる。
その後、対戦相手の組み合わせはリアルタイムでコンピューターによって決定され、2つの基本条件が適用される。すなわち、同じリーグに属するチームとは対戦できず、同じ国のチームと3チーム以上対戦することもできない。
その後の日程は、8月30日（日）までにUEFAの公式チャンネルを通じて発表される。