リーグフェーズでは、36チームによる単一リーグが採用され、各チームは4つのポットに振り分けられている。

各クラブは、チームがどのポットに入っているかに応じて、ポット1からポット4まで順に自クラブのボールがランダムに引かれることになる。

その後、対戦相手の組み合わせはリアルタイムでコンピューターによって決定され、2つの基本条件が適用される。すなわち、同じリーグに属するチームとは対戦できず、同じ国のチームと3チーム以上対戦することもできない。

その後の日程は、8月30日（日）までにUEFAの公式チャンネルを通じて発表される。