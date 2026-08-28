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Sorteggio Europa League

翻訳者：

ヨーロッパリーグ抽選、ユヴェントスとミランの対戦相手は？ スパレッティはレアル・ソシエダ、レンヌと同組。アモリムはベンフィカ、オリンピアコス、そしてイングランド勢2クラブと同組へ

ACミラン
ユヴェントス
ヨーロッパリーグ

ルチアーノ・スパレッティ率いるイタリアと、ルベン・アモリム率いるACミランが対戦する相手は以下の通りだ。

ミランとユヴェントスは、2026-2027シーズンのヨーロッパリーグに出場するイタリアサッカー界の2クラブだ。きょう13時、モンテカルロのグリマルディ・フォーラムで組み合わせ抽選会が行われた。ユヴェントスとミランはともに第1ポットに入っている。


対戦相手はこちら。スパレッティは笑顔、アモリムはそうではない。


  • イタリア勢の対戦相手

    モンテカルロで行われた抽選の結果、イタリア勢の対戦相手は以下の通りとなった（大文字はアウェーで対戦するチーム）。


    ユヴェントス：レアル・ソシエダ、AZアルクマール、レンヌ、フェレンツヴァーロシュ、オモニア・ニコシア、セルタ、NEC、ハポエル・ベエル・シェバ。


    ミラン：ベンフィカ、オリンピアコス、フェレンツヴァーロシュ、ザルツブルク、サンダーランド、ボーンマス、アララト・アルメニア、レフスキ・ソフィア。

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  • 組み合わせ抽選

    チャンピオンズリーグのリーグフェーズの全日程（大文字はアウェーで対戦するチーム）：


    第1ポット


    バイエル・レバークーゼン：マルセイユ、LIONE、ザルツブルク、DINAMO ZAGABRIA、ツェリエ、LECH POZNAN、ベシクタシュ、OFI CRETA。

    ベンフィカ：AZアルクマール、MILAN、セルティック、VIKTORIA PLZEN、レフ・ポズナン、OMONIA NICOSIA、OFIクレタ、NEC。

    ユヴェントス: レアル・ソシエダ、AZ ALKMAAR、レンヌ、FERENCVAROS、オモニア・ニコシア、CELTA VIGO、NEC、HAPOEL BEER SHEVA

    ミラン:ベンフィカ、OLYMPIACOS、フェレンツヴァーロシュ、SALISBURGO、サンダーランド、BOURNEMOUTH、アララト・アルメニア、LEVSKI SOFIA.

    リヨン：バイエル・レバークーゼン、REAL SOCIEDAD、ユニオンSG、ANDERLECHT、クリスタル・パレス、JAGIELLONIA、リレストロム、HOFFENHEIM。

    AZアルクマール：ユヴェントス、BENFICA、ディナモ・ザグレブ、SPARTA PRAGA、シュトゥルム・グラーツ、SUNDERLAND、ハポエル・ベエル・シェバ、ARARAT ARMENIA。

    オリンピアコス：ミラン、MARSIGLIA、スパルタ・プラハ、RENNES、ヤギエロニア、CELJE、ホッフェンハイム、TORREENSE。

    レアル・ソシエダ：リヨン、JUVENTUSM、ヴィクトリア・プルゼニ、UNION SG、ボーンマス、CRYSTAL PALACE、トレエンセ、LILLESTROM。

    マルセイユ：オリンピアコス、BAYER LEVERKUSEN、アンデルレヒト、CELTIC、セルタ・ビーゴ、STURM GRAZ、レフスキ・ソフィア、BESIKTAS。



  • 大会形式

    ヨーロッパリーグは36チームで開幕し、リーグフェーズは9月から1月にかけて行われる。参加する全チームはそれぞれ8試合（ホーム4試合、アウェー4試合）を戦う。

    上位8チームはラウンド16に進出し、9位から24位のチームはプレーオフを戦う（勝者がラウンド16に進出）。一方、下位12クラブは敗退となり、今季の他の欧州大会には進めない。

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  • リーグフェーズの日程

    第1節：2026年9月16日／17日
    第2節：2026年10月15日
    第3節：2026年10月22日
    第4節：2026年11月5日
    第5節：2026年11月26日
    第6節：2026年12月10日
    第7節：2027年1月21日
    第8節：2027年1月28日

  • どのチームが参加するのか

    • バイエル・レバークーゼン
    • ユヴェントス
    • ミラン
    • リヨン
    • AZアルクマール
    • オリンピアコス
    • レアル・ソシエダ
    • マルセイユ
    • ユニオン・サン＝ジロワーズ
    • ディナモ・ザグレブ
    • セルティック
    • シュトゥルム・グラーツ
    • クリスタル・パレス
    • ボーンマス
    • サンダーランド
    • スパルタ・プラハ
    • レンヌ
    • ツェリエ
    • セルタ
    • ホッフェンハイム
    • トレエンセ
    • ハポエル・ベエルシェバ
    • NEC
    • レフスキ・ソフィア
    • ベンフィカ
    • フェレンツヴァーロシュ
    • ヴィクトリア・プルゼニ
    • アララト・アルメニア
    • ザルツブルク
    • アンデルレヒト
    • レフ・ポズナン
    • ヤギエロニア
    • オモニア
    • ベシクタシュ
    • リレストロム
    • OFIクレタ

  • 第1ポット

    レバークーゼン

    ベンフィカ

    ユヴェントス

    ミラン

    リヨン

    AZアルクマール

    オリンピアコス

    レアル・ソシエダ

    マルセイユ

  • 第2グループ

    フェレンツヴァーロシュ

    ヴィクトリア・プルゼニ

    ユニオン・サン＝ジロワーズ

    ディナモ・ザグレブ

    ザルツブルク

    セルティック

    スパルタ・プラハ

    レンヌ

    アンデルレヒト

  • 第3ポット

    シュトゥルム・グラーツ

    レフ・ポズナン

    クリスタル・パレス

    ボーンマス

    サンダーランド

    ツェリエ

    ヤギエロニア・ビャウィストク

    オモニア

    セルタ・ビゴコ

  • 第4ポット

    ホッフェンハイム

    ベシクタシュ

    トレンセ

    ハポエル・ベエルシェバ

    NEC

    OFIクレタ

    リレストロム

    レフスキ・ソフィア

    アララト・アルメニア

  • 組み合わせ抽選はどう行われるのか

    リーグフェーズでは、36チームによる単一リーグが採用され、各チームは4つのポットに振り分けられている。

    各クラブは、チームがどのポットに入っているかに応じて、ポット1からポット4まで順に自クラブのボールがランダムに引かれることになる。

    その後、対戦相手の組み合わせはリアルタイムでコンピューターによって決定され、2つの基本条件が適用される。すなわち、同じリーグに属するチームとは対戦できず、同じ国のチームと3チーム以上対戦することもできない。

    その後の日程は、8月30日（日）までにUEFAの公式チャンネルを通じて発表される。

セリエ A
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