スペイン人監督はアストン・ヴィラで5度目のヨーロッパリーグ制覇を達成し、欧州屈指のカップ戦スペシャリストとしての地位を確固たるものにした。Optaによると、この優勝で彼はジョバンニ・トラパットーニ、モウリーニョ、アンチェロッティと並び、欧州主要大会決勝で最多勝利を挙げた監督となった。

またアンチェロッティに次ぐ欧州主要大会5勝目の監督となった。セビージャとビジャレアルに続き、ヴィラにも欧州タイトルをもたらし、クラブの長期にわたる無冠に終止符を打った。

イスタンブールでの決勝では、ヴィラが序盤から優位に立ち、ティエレマンスのボレー、ブエンディアの追加点、ロジャースの3点目で3-0の完勝を収めた。







