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ヨーロッパリーグを制したアストン・ヴィラのウナイ・エメリ監督が、ジョゼ・モウリーニョやカルロ・アンチェロッティらとともに名将の仲間入りを果たした。
エメリーが欧州で新たなマイルストーンを達成
スペイン人監督はアストン・ヴィラで5度目のヨーロッパリーグ制覇を達成し、欧州屈指のカップ戦スペシャリストとしての地位を確固たるものにした。Optaによると、この優勝で彼はジョバンニ・トラパットーニ、モウリーニョ、アンチェロッティと並び、欧州主要大会決勝で最多勝利を挙げた監督となった。
またアンチェロッティに次ぐ欧州主要大会5勝目の監督となった。セビージャとビジャレアルに続き、ヴィラにも欧州タイトルをもたらし、クラブの長期にわたる無冠に終止符を打った。
イスタンブールでの決勝では、ヴィラが序盤から優位に立ち、ティエレマンスのボレー、ブエンディアの追加点、ロジャースの3点目で3-0の完勝を収めた。
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「ヨーロッパリーグに出場でき、本当に感謝しています」
試合後、エメリ監督は欧州大会への思い入れを強調し、今シーズンのチームの姿勢を称えた。
「私はヨーロッパの大会すべて、特にヨーロッパリーグに感謝している。我々は今大会で力強く戦い、全力を尽くした」とエメリ監督は語った。
ヴィラのスター選手たちからの称賛
ヴィラの主将ジョン・マクギンは、2022年の就任以来クラブが劇的に躍進したのは監督のおかげだと称えた。
「この監督の下なら何でもできる」とマクギンは語り、「今夜、私たちは積み重ねてきたすべてを実証した。残り10分で3－0とリードし、欧州制覇を確信した誇りは言葉にできない。キャリアで最も誇らしい夜だ」と続けた。
ストライカーのオリー・ワトキンスも、決勝戦前のエメリ監督の冷静さがチームを落ち着かせたと語った。
「リーグ戦では勝たねばと焦ることもあるが、今日はとても落ち着いていて、それが選手たちに伝わった」とワトキンスは語った。
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ヴィラにチャンピオンズリーグへの挑戦が待ち受けている
ビジャレアルはヨーロッパリーグ制覇の勢いと高まる期待を胸に、来シーズンのチャンピオンズリーグに挑む。エメリ監督率いるチームはすでに欧州最高峰で通用することを証明した。今後は国内リーグでの安定感を保ちつつ、来季のもう一つの欧州大会との兼合いをどう取るかが課題だ。