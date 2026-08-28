リーグフェーズでは、36チームによる単一リーグが採用され、各チームは4つのポットに振り分けられている。

各クラブは、チームがどこに入ったかに応じてポット1からポット4の順に、それぞれのボールが無作為に抽選される。

その後、対戦相手の組み合わせはリアルタイムでコンピューターによって決定され、2つの基本基準が順守される。すなわち、同じリーグのチーム同士は対戦できず、同じ国のチームと対戦できるのも2チームまでとなる。

その後の日程は、8月30日（日）までにUEFAの公式チャンネルを通じて発表される。