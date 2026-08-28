ミランとユヴェントスが、2026-2027シーズンのヨーロッパリーグに出場するイタリアサッカー界の2クラブだ。きょう13時、モンテカルロのグリマルディ・フォーラムで組み合わせ抽選会が行われた。ユヴェントスとミランはいずれも第1ポットに入っている。
対戦相手はこちら。スパレッティは笑顔、アモリムはそうではない：
ミランとユヴェントスが、2026-2027シーズンのヨーロッパリーグに出場するイタリアサッカー界の2クラブだ。きょう13時、モンテカルロのグリマルディ・フォーラムで組み合わせ抽選会が行われた。ユヴェントスとミランはいずれも第1ポットに入っている。
対戦相手はこちら。スパレッティは笑顔、アモリムはそうではない：
モンテカルロで行われた組み合わせ抽選の結果、イタリア勢の対戦相手は以下の通りとなった（大文字はアウェーで対戦するチーム）。
ユヴェントス：レアル・ソシエダ、AZアルクマール、レンヌ、フェレンツヴァーロシュ、オモニア・ニコシア、セルタ、NEC、ハポエル・ベエル・シェヴァ。
ミラン：ベンフィカ、オリンピアコス、フェレンツヴァーロシュ、ザルツブルク、サンダーランド、ボーンマス、アララト・アルメニア、レフスキ・ソフィア。
チャンピオンズリーグのリーグフェーズ全日程（大文字はアウェーで対戦するチーム）:
第1ポット
バイエル・レバークーゼン：マルセイユ、リヨン、ザルツブルク、ディナモ・ザグレブ、ツェリエ、レフ・ポズナン、ベシクタシュ、OFIクレタ。
ベンフィカ：AZアルクマール、ミラン、セルティック、ヴィクトリア・プルゼニ、レフ・ポズナン、オモニア・ニコシア、OFIクレタ、NEC。
ユヴェントス: レアル・ソシエダ、AZアルクマール、レンヌ、フェレンツヴァーロシュ、オモニア・ニコシア、セルタ・ビーゴ、NEC、ハポエル・ベエル・シェバ。
ミラン:ベンフィカ、オリンピアコス、フェレンツヴァーロシュ、ザルツブルク、サンダーランド、ボーンマス、アララト・アルメニア、レフスキ・ソフィア。
リヨン：バイエル・レバークーゼン、レアル・ソシエダ、ユニオンSG、アンデルレヒト、クリスタル・パレス、ヤギエロニア、リレストロム、ホッフェンハイム。
AZアルクマール：ユヴェントス、ベンフィカ、ディナモ・ザグレブ、スパルタ・プラハ、シュトゥルム・グラーツ、サンダーランド、ハポエル・ベエル・シェバ、アララト・アルメニア。
オリンピアコス：ミラン、マルセイユ、スパルタ・プラハ、レンヌ、ヤギエロニア、ツェリエ、ホッフェンハイム、トレエンセ。
レアル・ソシエダ：リヨン、JUVENTUSM、ヴィクトリア・プルゼニ、ユニオンSG、ボーンマス、クリスタル・パレス、トレエンセ、リレストロム。
マルセイユ：オリンピアコス、バイエル・レバークーゼン、アンデルレヒト、セルティック、セルタ・ビーゴ、シュトゥルム・グラーツ、レフスキ・ソフィア、ベシクタシュ。
ヨーロッパリーグは36チームで開幕する。リーグフェーズは9月から1月にかけて行われ、参加する全チームがそれぞれ8試合（ホーム4試合、アウェー4試合）を戦う。
上位8チームはラウンド16に進出し、9位から24位のチームはプレーオフを戦う（勝者がラウンド16に進出）。一方、下位12クラブは敗退となり、今シーズンの他の欧州大会には出場できない。
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第1節：2026年9月16日／17日
第2節：2026年10月15日
第3節：2026年10月22日
第4節：2026年11月5日
第5節：2026年11月26日
第6節：2026年12月10日
第7節：2027年1月21日
第8節：2027年1月28日
バイエル・レバークーゼン
ベンフィカ
ユベントス
ミラン
リヨン
AZアルクマール
オリンピアコス
レアル・ソシエダ
マルセイユ
フェレンツヴァーロシュ
ヴィクトリア・プルゼニ
ユニオン・サン＝ジロワーズ
ディナモ・ザグレブ
ザルツブルク
セルティック
スパルタ・プラハ
レンヌ
アンデルレヒト
シュトゥルム・グラーツ
レフ・ポズナン
クリスタル・パレス
ボーンマス
サンダーランド
ツェリエ
ヤギェロニア・ビャウィストク
オモニア
セルタ・ビゴコ
ホッフェンハイム
ベシクタシュ
トレエンセ
ハポエル・ベエルシェバ
NEC
OFIクレタ
リレストロム
レフスキ・ソフィア
アララト・アルメニア
リーグフェーズでは、36チームによる単一リーグが採用され、各チームは4つのポットに振り分けられている。
各クラブは、チームがどこに入ったかに応じてポット1からポット4の順に、それぞれのボールが無作為に抽選される。
その後、対戦相手の組み合わせはリアルタイムでコンピューターによって決定され、2つの基本基準が順守される。すなわち、同じリーグのチーム同士は対戦できず、同じ国のチームと対戦できるのも2チームまでとなる。
その後の日程は、8月30日（日）までにUEFAの公式チャンネルを通じて発表される。