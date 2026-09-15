ベンフィカをサン・シーロに迎えるヨーロッパリーグ初戦を目前に控え、ミラネッロには落ち着いた雰囲気が漂っている。ルベン・アモリムはチームに数分間のスピーチを行い、ポルトガル人指揮官は選手たちに対し、直近のトレーニングで取り組んでいることをピッチで実践するよう求めた。
翻訳者：
ヨーロッパリーグでミランはどう変わるのか。モレイラがチュクウエゼとともに出場へ。カマルダは再びベンチスタート
全員が起用可能だ
ガッビアが万全の状態で復帰し、ミランはフルメンバーとなった。まさにこの副キャプテンが、守備陣に関しては先発メンバーにおける唯一の変更点となる見込みで、デ・ウィンテルは休養に向かう状況だ。唯一の不在者はボンドで、アモリムの技術的プロジェクトには含まれておらず、フランス人MFの代理人が内容証明付きのPECで書面による要請を提出したにもかかわらず、再びチームに組み込まれることはない。好調な選手の中では、チュクウェゼは間違いなくその1人だ。ナイジェリア代表はフィジカル面で非常に良い状態にあり、新加入選手たちも含めて、チームの落ち着きと結束力を高める助けとなっている選手の1人でもある。
モレイラで確定
モドリッチは明日、ベンチスタートとなり、中盤では欠かせないムサに出場機会が与えられる。アモリムは今日、ヤシャリとラビオのどちらを起用するかという迷いに決着をつける見通しだ。元クラブ・ブルージュのヤシャリは、前回の先発出場から20日後に再びスタメンに戻る可能性がある（編集部注：8月23日のトリノ対ミラン）。ラツィオ戦でキャリア初のドッピエッタを記録するなど圧巻のパフォーマンスを見せたモレイラは、左サイドに入り、反対側のサイドではチュクウェゼがプレーする。
ハッチンソン獲得の誘惑
この試合で古巣対決を迎えるゴンサロ・ラモスは、まさに“古巣”ベンフィカ戦でミランの一員として欧州初ゴールを狙う。ミランの背番号9にとっては特別な一戦だ。元PSGの同選手は、リスボンのベンフィカでトップチーム通算106試合に出場し、41ゴールを記録している。プリシッチはトップ下で先発デビューを果たす見込みで、ハッチンソンがスタメンの大きなサプライズとなる可能性もある。元ノッティンガム・フォレストの同選手は、シセとポジションを争っている。
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