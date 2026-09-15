ガッビアが万全の状態で復帰し、ミランはフルメンバーとなった。まさにこの副キャプテンが、守備陣に関しては先発メンバーにおける唯一の変更点となる見込みで、デ・ウィンテルは休養に向かう状況だ。唯一の不在者はボンドで、アモリムの技術的プロジェクトには含まれておらず、フランス人MFの代理人が内容証明付きのPECで書面による要請を提出したにもかかわらず、再びチームに組み込まれることはない。好調な選手の中では、チュクウェゼは間違いなくその1人だ。ナイジェリア代表はフィジカル面で非常に良い状態にあり、新加入選手たちも含めて、チームの落ち着きと結束力を高める助けとなっている選手の1人でもある。