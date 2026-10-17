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ヨーロッパリーグでのハットトリックを受け、ACミランがアルファジョ・シセとの好条件の新契約締結を急ぐ
ミラン、10代のヒーローに報いるべく動く
ミランは、加入後に目覚ましいスタートを切ったシセと、待遇を改善した新契約を結びたい考えだ。『ガゼッタ』によると、19歳のシセの代理人との正式な協議は来週末までに始まる可能性がある。
ミランは、シセがトップチームの主力選手となった現状を契約に反映させるため、年内の合意を望んでいる。このFWはすでに2030年夏までの契約を結んでいるが、加入直後からの活躍を受け、待遇改善に向けた動きが早まった。
シセの現在の年俸は80万ユーロと報じられており、契約延長に署名すれば大幅に増額される見込みだ。
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欧州の歴史が契約締結を急がせる
提案されている契約を急ぐ背景には、木曜日のRBザルツブルクに4-0で勝利したヨーロッパリーグの試合で見せたシセの圧巻の活躍がある。10代のシセはパーフェクトハットトリックを達成する見事なプレーで、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。
これにより、シセは欧州の主要大会でハットトリックを達成した史上最年少のイタリア人選手となった。決定力の高さでサポーターを魅了し、欧州屈指の若手攻撃陣の一人という評価を確かなものにした。ミラン首脳陣は今、試合を決める中心選手へと急成長したシセに報いるため、速やかな契約条件の引き上げを優先事項と捉えている。
セリエBでの経歴を経て急速に台頭
シセのトップリーグでの急成長の背景には、順調な成長の歩みがある。ミランは今年1月の移籍市場終了間際にエラス・ヴェローナからシセを獲得し、その後も期限付き移籍でプレーを続けさせた。
シセは2025-26シーズンの残りをカタンザーロで過ごし、セリエBで頭角を現した。同リーグでは22試合に出場して6得点を記録。ミランが獲得を決めた理由となった得点感覚を示した。その活躍をトップリーグでも発揮し、ミランでの最初の7試合で5得点を挙げている。
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シセの今後は？
正式な契約交渉が数日中に始まる見通しで、ミランはシセ側との早期合意を目指す。クラブ経営陣は年末を迎えるよりかなり前に、契約更新を完了させたい考えだ。ピッチ上では、ミランが国内と欧州の過密日程を戦う中、若きFWが驚異的な勢いを維持できるかが注目される。
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