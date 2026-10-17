ミランは、加入後に目覚ましいスタートを切ったシセと、待遇を改善した新契約を結びたい考えだ。『ガゼッタ』によると、19歳のシセの代理人との正式な協議は来週末までに始まる可能性がある。

ミランは、シセがトップチームの主力選手となった現状を契約に反映させるため、年内の合意を望んでいる。このFWはすでに2030年夏までの契約を結んでいるが、加入直後からの活躍を受け、待遇改善に向けた動きが早まった。

シセの現在の年俸は80万ユーロと報じられており、契約延長に署名すれば大幅に増額される見込みだ。