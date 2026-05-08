「この賞は本当に特別で、私にとって大きな意味があります」と、20年以上ぶりにドイツ人として初めてMVPトロフィーを獲得したオストは語った。ルードヴィヒスブルクの会場では、この29歳の選手に仲間たちがメッセージを送った。スクリーンには祖父母の姿も映し出された。

「メッセージが込められたビデオには本当に胸を打たれました」とオストは語った。 それでも視線は5月16日開始のドイツ選手権プレーオフへ。「今大事なのは、今年もう1つタイトルを取ること。成功すれば、祖父母に皆をルバーブケーキに招待してもらいます」。

なお、オストは来週日曜16時30分（Dyn）のEWEバスケット・オルデンブルク戦前にMVPトロフィーを授与された。