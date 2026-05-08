「君は今、ヨーロッパ最高のシューターだ。ドイツ代表の世界と欧州制覇を支え、努力が実を結んだ」とシュレーダーはインスタグラムでチームメイトに語った。
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「ヨーロッパで間違いなく最高のシューターだ！」NBAスターのデニス・シュレーダーが、受賞したドイツのバスケットボール界の英雄を称賛。
「あなたがどれほど努力してきたか、ここ数年見てきた。代表チームのため、そしてドイツバスケットボール界のために献身する姿は驚くべきものだ」とシュレーダーはバイエルン・ミュンヘンのガードについて語った。オストはこの木曜日の夜、数時間前に表彰を知った。投票結果は、ミュンヘンがリゼン・ルートヴィヒスブルクを86－78で破ったアウェイ戦後に発表された。
- AFP
20年ぶりとなるドイツ人MVP、アンディ・オブスト：「私にとってとても大きな意味があります」
「この賞は本当に特別で、私にとって大きな意味があります」と、20年以上ぶりにドイツ人として初めてMVPトロフィーを獲得したオストは語った。ルードヴィヒスブルクの会場では、この29歳の選手に仲間たちがメッセージを送った。スクリーンには祖父母の姿も映し出された。
「メッセージが込められたビデオには本当に胸を打たれました」とオストは語った。 それでも視線は5月16日開始のドイツ選手権プレーオフへ。「今大事なのは、今年もう1つタイトルを取ること。成功すれば、祖父母に皆をルバーブケーキに招待してもらいます」。
なお、オストは来週日曜16時30分（Dyn）のEWEバスケット・オルデンブルク戦前にMVPトロフィーを授与された。