「彼のゴール、絶え間ないスプリント、バティストゥータを思わせる強烈なシュート。PKを人間離れした冷静さで決めた」と、同紙はマレンがパルマで再び示した長所を絶賛した。 ローマのガスペリーニ監督も「彼は非常に意欲的で、チームのレベルを引き上げてくれた」と絶賛した。オランダ『Voetbal International』によると、ローマはアストン・ヴィラとの買い取りオプション行使を決めており、移籍金2500万ユーロがイングランドに支払われる。

これによりヴィラは、当初の投資額と同額を回収できる。ドルトムントは2021年夏、PSVからマレンを獲得する際に3000万ユーロを支払っていた。公式戦132試合で39ゴール20アシストを記録したが、出場機会を求めて移籍を希望した。 プレミアリーグの夢は叶ったが、1年目は出場機会が少ない控えに甘んじた。W杯出場を目指し、より多くプレーできるイタリアへ1月に移籍した。