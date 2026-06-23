前半36分、中東代表が先制。右サイドのアル・ラシュダンのシュートがファーポストで揺れたジダンをかわし、ネットに突き刺さった。 アルジェリアはペースを上げ反撃。逆転のきっかけはCKから生まれた。マフレズの精緻なキックをベンブアリが頭で合わせ、GKの飛び出しをかわし同点とした。 82分、元マルセイユのグイリが混戦を制し、決勝点。アルジェリアが逆転勝ちした。