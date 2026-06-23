ヨルダンはワールドカップ初得点を目前に迫ったが、アルジェリアが後半、ベンブアリ（アシストはマフレズ）とグイリのゴールで逆転。2－1で勝ち、初戦敗退を挽回してベスト16へ望みをつないだ。
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ヨルダンは劇的な勝利を目前にしながらもワールドカップ出場を逃した。アルジェリアが逆転し、グイリのゴールで2-1。ベスト16進出の可能性はまだ残っている。
グループJの順位表
6月28日（日）の直接対決で勝ち点3で並ぶオーストリアに勝ち、2位で突破する必要がある。 ランニック監督率いるアルゼンチンは2-0で勝ち、すでに突破を決めていたが、直接対決の結果で首位も確定した。一方、ヨルダンはハイチ、チュニジア、トルコに続き、数学的に敗退が決まった4チーム目となった。
ニュース速報
前半36分、中東代表が先制。右サイドのアル・ラシュダンのシュートがファーポストで揺れたジダンをかわし、ネットに突き刺さった。 アルジェリアはペースを上げ反撃。逆転のきっかけはCKから生まれた。マフレズの精緻なキックをベンブアリが頭で合わせ、GKの飛び出しをかわし同点とした。 82分、元マルセイユのグイリが混戦を制し、決勝点。アルジェリアが逆転勝ちした。
試合記録
ヨルダン対アルジェリア 1-2
得点者：36分 アル・ラシュダン（ヨルダン）、69分 ベンブアリ（アルジェリア）、82分 グイリ（アルジェリア）。
ヨルダン（4-3-3）：アブライラ；ナシブ、アララブ、アブダハブ（90+1分 オバイド）、ハッダッド； アル・ラワブデ、アブ・タハ（84分 アブハシーシュ）、アル・ラシュダン；オルワン（90+1分 アブズライク）、アル・タマリ（84分 アザイゼ）、アル・マルディ（76分 ファクーリー）。監督：セラミ。
アルジェリア（4-4-2）：ジダン；ベルガリ、マンディ、ベンセバイニ、アイト・ヌリ（85分 ハジャム）； ゼルキ（46分 ベンタレブ）、チャイビ、ブダウィ（46分 ベンブアリ）、マザ；マフレズ（76分 ハジ・ムッサ）、グイリ（86分 ベライド）。監督：ペトコビッチ。
主審：ヴィンチッチ。
警告：ゼルキ（A）、アブ・ダハブ（G）
退場：なし