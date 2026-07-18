スカイ・スポーツによると、ニューカッスルはトッテナム・ホットスパーのルーカス・ベルグヴァル獲得を打診したが、現時点では拒否された。
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ヨハン・マンザンビに衝撃。ニューカッスル、移籍交渉再び失敗か。
トッテナムは5400万ユーロのオファーを低額と判断し拒否。1億800万ユーロで加入したサンドロ・トナリの後継者探しは続く。
マンザンビの獲得は長らく確実視されていたが、アストン・ヴィラが金曜に約7000万ユーロで介入。結果としてSCフライブルク史上最高額で移籍が決まった。
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ベルグヴァルに注目：トッテナムは高額な要求を堅持
報道によると、ベルグヴァルはトッテナムでの2年間を経て退団に前向きで、ノッティンガム・フォレストも関心を示している。 オリバー・グラスナー監督率いる同クラブは、マンチェスター・シティへ移籍したエリオット・アンダーソンの後継者を探している。しかしトッテナムは4470万ユーロのオファーもすでに拒否。スパーズは依然としてベルグヴァルの放出に消極的で、高額オファーがあった場合のみ19歳の選手を手放す意向とされる。
ベルグヴァルのロンドンでの契約は2031年まで残っている。北米開催のW杯ではスウェーデン代表として4試合に出場し1アシストを記録したが、16強でフランスに敗れた。
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