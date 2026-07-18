報道によると、ベルグヴァルはトッテナムでの2年間を経て退団に前向きで、ノッティンガム・フォレストも関心を示している。 オリバー・グラスナー監督率いる同クラブは、マンチェスター・シティへ移籍したエリオット・アンダーソンの後継者を探している。しかしトッテナムは4470万ユーロのオファーもすでに拒否。スパーズは依然としてベルグヴァルの放出に消極的で、高額オファーがあった場合のみ19歳の選手を手放す意向とされる。

ベルグヴァルのロンドンでの契約は2031年まで残っている。北米開催のW杯ではスウェーデン代表として4試合に出場し1アシストを記録したが、16強でフランスに敗れた。