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ヨハン・マンザンビに衝撃。ニューカッスル、移籍交渉再び失敗か。

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ヨハン・マンザンビ争奪戦に敗れたニューカッスル・ユナイテッドが、移籍市場で再び敗北した。

スカイ・スポーツによると、ニューカッスルはトッテナム・ホットスパーのルーカス・ベルグヴァル獲得を打診したが、現時点では拒否された。

  • トッテナムは5400万ユーロのオファーを低額と判断し拒否。1億800万ユーロで加入したサンドロ・トナリの後継者探しは続く。

    マンザンビの獲得は長らく確実視されていたが、アストン・ヴィラが金曜に約7000万ユーロで介入。結果としてSCフライブルク史上最高額で移籍が決まった。

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    ベルグヴァルに注目：トッテナムは高額な要求を堅持

    報道によると、ベルグヴァルはトッテナムでの2年間を経て退団に前向きで、ノッティンガム・フォレストも関心を示している。 オリバー・グラスナー監督率いる同クラブは、マンチェスター・シティへ移籍したエリオット・アンダーソンの後継者を探している。しかしトッテナムは4470万ユーロのオファーもすでに拒否。スパーズは依然としてベルグヴァルの放出に消極的で、高額オファーがあった場合のみ19歳の選手を手放す意向とされる。

    ベルグヴァルのロンドンでの契約は2031年まで残っている。北米開催のW杯ではスウェーデン代表として4試合に出場し1アシストを記録したが、16強でフランスに敗れた。

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