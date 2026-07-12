アストン・ヴィラはフライブルクのMFマンザンビ獲得を最終段階に進め、プレミアリーグのライバルに打撃を与えている。

ニューカッスル・ユナイテッドは移籍金5000万ポンド超でクラブ間合意に達していたが、選手本人は参加を確約していなかった。

この逡巡を好機と見たヴィラは獲得を急ぎ、『ザ・アスレティック』によると、2026年W杯で膝靭帯を負傷したベルギー代表アマドゥ・オナナの代役としてマンザンビ獲得に本腰を入れた。マンザンビはオナナの穴を直接埋めるだけでなく、来季チャンピオンズリーグ出場権獲得の可能性が交渉の主導権をヴィラに傾かせた。







