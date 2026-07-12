Getty Images Sport
翻訳者：
ヨハン・マンザンビがニューカッスルを拒否か。アストン・ヴィラがフライブルク星の移籍を最終調整中。
ヴィラが移籍争いでマグパイズを抜き去る
アストン・ヴィラはフライブルクのMFマンザンビ獲得を最終段階に進め、プレミアリーグのライバルに打撃を与えている。
ニューカッスル・ユナイテッドは移籍金5000万ポンド超でクラブ間合意に達していたが、選手本人は参加を確約していなかった。
この逡巡を好機と見たヴィラは獲得を急ぎ、『ザ・アスレティック』によると、2026年W杯で膝靭帯を負傷したベルギー代表アマドゥ・オナナの代役としてマンザンビ獲得に本腰を入れた。マンザンビはオナナの穴を直接埋めるだけでなく、来季チャンピオンズリーグ出場権獲得の可能性が交渉の主導権をヴィラに傾かせた。
- Getty Images Sport
またも獲得候補が手の届かない存在となり、ニューカッスルは悔しさを募らせる
移籍交渉の決裂は、ニューカッスルのエディ・ハウ監督にとって苦い結果となった。クラブは大型補強に苦戦しており、先月もビクター・ムニョスをリヴァプールに奪われている。そのため、マンザンビの件でサポーターが不安を強めるのも当然だ。
クラブは経営陣がフライブルクと直接交渉し、選手や代理人、家族にもセント・ジェームズ・パークが成長に最適だと説得したが、彼はアストン・ヴィラ移籍へ傾いている。
チャンピオンズリーグの要因
マグパイズ（ニューカッスル）は豊富な資金があるものの、マンザンビが望む欧州トップレベルの大会出場という条件を満たせなかった。チャンピオンズリーグを含む欧州大会の出場権を持たないことが、今回の交渉で再びクラブを不利にした。
マンザンビは、スイス代表がW杯で敗退するまで去就を決めず、土曜日のアルゼンチン戦延長敗退を待った。
- AFP
ブンデスリーガとワールドカップの期待の新星
マンザンビは、ヨーロッパで注目の若手として加入。2025-26シーズンに47試合で7ゴール9アシストを記録し、フライブルクをブンデスリーガ7位、EL決勝へ導いた。ヴィラとの決勝での活躍が、ウナイ・エメリ監督の関心を引いた。
北米W杯でも評価は急上昇。ボスニア・ヘルツェゴビナ戦（4-1）では途中出場19分で2得点、最終戦のカナダ戦（2-1）でも先発して得点。スイスが準々決勝で敗退するまで大舞台での強さを示した。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。