ヨナス・ウルビグの脳震盪による離脱を受け、バイエルン・ミュンヘンがマヌエル・ノイアーの起用リスクを回避したため、ヴィンセント・コンパニは第3ゴールキーパーを起用することになった
ふくらはぎの負傷と脳震盪により、バイエルンのゴールキーパー陣が手薄に
シーズンを左右する重要な一連の試合を控える中、バイエルンの巨人は深刻な選手起用問題に直面している。ノイアーは、わずか数週間の間に左ふくらはぎの筋繊維断裂を2度目として負った。この怪我は、ボルシア・メンヒェングラートバッハに4-1で勝利した試合で最初に発生したものだ。報道によると、39歳のノイアーは木曜日にフィットネスルームで個人リハビリを行っていたが、まだピッチには戻っていない。 この状況は、バイエルンがアタランタを6-1で粉砕したチャンピオンズリーグの試合でさらに悪化した。圧勝したものの、ノイアーの代役を務めたウルビグが試合終盤に脳震盪を負ったためだ。その結果、当面の間、ウルライヒが先発メンバーに昇格することになった。
コンパニがウルライヒの先発起用を明言し、忍耐を呼びかける
金曜日の試合前記者会見で、コンパニはキャプテンのコンディションに関して無謀な賭けはしないと明言した。コンパニはノイアーに関して一切のリスクを冒さないとし、バイエルンは「彼にプレッシャーをかけたくない」と付け加えた。
レバークーゼン戦でのウルライヒの先発起用について、監督はこのベテラン選手への絶大な信頼を表明した。「安定した性格で、豊富な経験を持つ選手だ。ウルライヒにプレッシャーはかかっていない。彼はトレーニングで常に完璧なパフォーマンスを見せてくれている。重要なのはウルライヒ個人ではなく、チームのパフォーマンスだ」
「我々は一瞬たりとも迷わなかった。彼が他の2人と同じくらい素晴らしい働きをしてくれると分かっているからだ」と、スポーツディレクターのマックス・エベルは語った。
シーズン終盤のビジネス面を優先する
ノイアーを温存するという決定は、4月の過密なスケジュールに万全の態勢で臨めるよう、バイエルンの首脳陣が計算して行った戦略的な動きだ。今彼を休ませることで、クラブはふくらはぎの故障が3度目となる再発を防ぎたいと考えている。再発すれば、4月のチャンピオンズリーグ準々決勝や、同月後半に行われるレバークーゼンとのDFBポカール準決勝を欠場する事態になりかねないからだ。 当面の間、注目はスポットライトを浴びることに慣れているウルライヒへと移る。
ウルライヒ、レバークーゼン戦で試練の試合に臨む
土曜日にバイエルンがレバークーゼンをホームに迎える今シーズン最大の試合の一つで、ウルライヒが脚光を浴びることになる。代表戦による中断期間が目前に迫る中、チームの士気やリーグ順位にさらなる悪影響を与えずに、この厳しい連戦を乗り切ることが最優先課題だ。 レバークーゼン戦の後、ウルライヒはアタランタとの第2戦やユニオン・ベルリン戦といった形式的な試合でも引き続きゴールを守る見込みだ。その後、医療スタッフは2週間の代表戦中断期間を利用して、4月にクラブを待ち受ける過密日程に向けてノイアーが万全の態勢を整えられるよう調整を行う予定だ。
