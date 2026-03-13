ヨナス・ウルビグの脳震盪による離脱を受け、バイエルン・ミュンヘンがマヌエル・ノイアーの起用リスクを回避したため、ヴィンセント・コンパニは第3ゴールキーパーを起用することになった

金曜日の試合前記者会見で、コンパニはキャプテンのコンディションに関して無謀な賭けはしないと明言した。コンパニはノイアーに関して一切のリスクを冒さないとし、バイエルンは「彼にプレッシャーをかけたくない」と付け加えた。

レバークーゼン戦でのウルライヒの先発起用について、監督はこのベテラン選手への絶大な信頼を表明した。「安定した性格で、豊富な経験を持つ選手だ。ウルライヒにプレッシャーはかかっていない。彼はトレーニングで常に完璧なパフォーマンスを見せてくれている。重要なのはウルライヒ個人ではなく、チームのパフォーマンスだ」

「我々は一瞬たりとも迷わなかった。彼が他の2人と同じくらい素晴らしい働きをしてくれると分かっているからだ」と、スポーツディレクターのマックス・エベルは語った。