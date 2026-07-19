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Oliver Maywurm

翻訳者：

ヨナス・ヴィンゲガードが転倒し、総合2位ながら2026年ツール・ド・フランスを途中棄権。タデイ・ポガカールから温かいメッセージ。

2026年ツール・ド・フランス総合2位のヨナス・ヴィンゲガードが、転倒によりリタイアした。

事故は日曜日の第15ステージ、ゴールまで約25キロの地点で起きた。ヴィンゲガードはカーブで縁石に衝突し、その直前に前輪が滑った。

所属チーム「ヴィスマ・リース・ア・バイク」は、29歳のヴィンゲガードが鎖骨を骨折したと発表した。数日以内に手術を受ける予定だ。

  • ヴィンゲガードは鎖骨を強打し、即座に重傷と判明。数秒後、2022年と2023年のツール・ド・フランス覇者は三角巾で腕を固定され、医療スタッフに支えられながらコースを去った。これにより、総合首位でツールを席巻するタデイ・ポガカールにとって最大のライバルはレースを終えた。

    ステージ後、動揺を隠せないポガカールは「ヨナスがリタイアしたのは本当に悲しい」と語った。「2021年から毎年二人で優勝争いを続けてきた。最初は関係が良くない時期もあったが、ここ2年は良きライバルとして互いに敬意を持ち、友人にもなっていた。彼がいなければ、ツールは同じではないだろう。」

    ポガカールはまた、第15ステージ前夜に2人に対して行われた夜間ドーピング検査が最善の状況ではなかったと指摘した。 「午前2時にドーピング検査があり、睡眠が妨げられると下り坂での集中力が落ちるかもしれない。彼のツールは台無しになった。落車の直接の原因とは言えないが、影響はあったかもしれない」とポガカールは語った。

    事故が起きたのは、183.9kmのステージで最終登坂プラトー・ド・ソレイソンへアプローチ中のこと。ヴィスマ・リース・ア・バイクはエースを逃げ集団に近づけるためペースを上げていた。

    ポガカールの頼れるサポートライダー、アイザック・デル・トロも転倒したが、数分後にレースを再開した。

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  • Vingegaard PogacaarGetty Images

    2026年ツール・ド・フランス：ヨナス・ヴィンゲガードがグランツール初のリタイア

    2026年ツール・ド・フランス序盤2週間、ヴィンゲガードはポガカールに及ばなかったものの総合2位をキープ。第15ステージ前、その差は4分半だった。

    しかしヴィンゲガードはグランツール初のリタイアとなり、2位争いは再燃。ドイツのレッドブル・ボラ・ハンスグローエ所属レムコ・エヴェネプールが日曜のステージで力走し、ポガカールの最有力追撃者に躍り出た。 ベルギー人は4度優勝のポガチャルとの一騎打ちを制し、ステージ優勝で総合2位に浮上した。ただし、彼の遅れはすでに5分に達している。

    チームメイトのフロリアン・リポヴィッツもドイツ勢最高位で表彰台を狙う。第15ステージ5位の25歳は、3位圏内だ。

  • ヨナス・ヴィンゲガードが2026年ツール・ド・フランスを途中棄権：総合順位トップ10


    順位

    ドライバー

    タイム

    1

    タデイ・ポガチャール

    スロベニア

    55:41:31

    2

    レムコ・エヴェネポール

    ベルギー

    05:00分

    3

    アイザック・デル・トロ

    メキシコ

    05:58 分

    4

    ポール・セイシャス

    フランス

    06:23 分

    5

    フロリアン・リポヴィッツ

    ドイツ

    06:48 分

    6

    フアン・アユソ

    スペイン

    07:28 分

    7

    マティアス・スケルモーセ

    デンマーク

    09:38 分

    8

    レニー・マルティネス

    フランス

    10分28秒

    9

    トム・ピドコック

    イギリス

    11分19秒

    10

    ジョーダン・ジェガット

    フランス

    19分26秒


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