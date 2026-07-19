ヴィンゲガードは鎖骨を強打し、即座に重傷と判明。数秒後、2022年と2023年のツール・ド・フランス覇者は三角巾で腕を固定され、医療スタッフに支えられながらコースを去った。これにより、総合首位でツールを席巻するタデイ・ポガカールにとって最大のライバルはレースを終えた。

ステージ後、動揺を隠せないポガカールは「ヨナスがリタイアしたのは本当に悲しい」と語った。「2021年から毎年二人で優勝争いを続けてきた。最初は関係が良くない時期もあったが、ここ2年は良きライバルとして互いに敬意を持ち、友人にもなっていた。彼がいなければ、ツールは同じではないだろう。」

ポガカールはまた、第15ステージ前夜に2人に対して行われた夜間ドーピング検査が最善の状況ではなかったと指摘した。 「午前2時にドーピング検査があり、睡眠が妨げられると下り坂での集中力が落ちるかもしれない。彼のツールは台無しになった。落車の直接の原因とは言えないが、影響はあったかもしれない」とポガカールは語った。

事故が起きたのは、183.9kmのステージで最終登坂プラトー・ド・ソレイソンへアプローチ中のこと。ヴィスマ・リース・ア・バイクはエースを逃げ集団に近づけるためペースを上げていた。

ポガカールの頼れるサポートライダー、アイザック・デル・トロも転倒したが、数分後にレースを再開した。