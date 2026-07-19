事故は日曜日の第15ステージ、ゴールまで約25キロの地点で起きた。ヴィンゲガードはカーブで縁石に衝突し、その直前に前輪が滑った。
所属チーム「ヴィスマ・リース・ア・バイク」は、29歳のヴィンゲガードが鎖骨を骨折したと発表した。数日以内に手術を受ける予定だ。
事故は日曜日の第15ステージ、ゴールまで約25キロの地点で起きた。ヴィンゲガードはカーブで縁石に衝突し、その直前に前輪が滑った。
所属チーム「ヴィスマ・リース・ア・バイク」は、29歳のヴィンゲガードが鎖骨を骨折したと発表した。数日以内に手術を受ける予定だ。
ヴィンゲガードは鎖骨を強打し、即座に重傷と判明。数秒後、2022年と2023年のツール・ド・フランス覇者は三角巾で腕を固定され、医療スタッフに支えられながらコースを去った。これにより、総合首位でツールを席巻するタデイ・ポガカールにとって最大のライバルはレースを終えた。
ステージ後、動揺を隠せないポガカールは「ヨナスがリタイアしたのは本当に悲しい」と語った。「2021年から毎年二人で優勝争いを続けてきた。最初は関係が良くない時期もあったが、ここ2年は良きライバルとして互いに敬意を持ち、友人にもなっていた。彼がいなければ、ツールは同じではないだろう。」
ポガカールはまた、第15ステージ前夜に2人に対して行われた夜間ドーピング検査が最善の状況ではなかったと指摘した。 「午前2時にドーピング検査があり、睡眠が妨げられると下り坂での集中力が落ちるかもしれない。彼のツールは台無しになった。落車の直接の原因とは言えないが、影響はあったかもしれない」とポガカールは語った。
事故が起きたのは、183.9kmのステージで最終登坂プラトー・ド・ソレイソンへアプローチ中のこと。ヴィスマ・リース・ア・バイクはエースを逃げ集団に近づけるためペースを上げていた。
ポガカールの頼れるサポートライダー、アイザック・デル・トロも転倒したが、数分後にレースを再開した。
2026年ツール・ド・フランス序盤2週間、ヴィンゲガードはポガカールに及ばなかったものの総合2位をキープ。第15ステージ前、その差は4分半だった。
しかしヴィンゲガードはグランツール初のリタイアとなり、2位争いは再燃。ドイツのレッドブル・ボラ・ハンスグローエ所属レムコ・エヴェネプールが日曜のステージで力走し、ポガカールの最有力追撃者に躍り出た。 ベルギー人は4度優勝のポガチャルとの一騎打ちを制し、ステージ優勝で総合2位に浮上した。ただし、彼の遅れはすでに5分に達している。
チームメイトのフロリアン・リポヴィッツもドイツ勢最高位で表彰台を狙う。第15ステージ5位の25歳は、3位圏内だ。
順位
ドライバー
国
タイム
1
タデイ・ポガチャール
スロベニア
55:41:31
2
レムコ・エヴェネポール
ベルギー
05:00分
3
アイザック・デル・トロ
メキシコ
05:58 分
4
ポール・セイシャス
フランス
06:23 分
5
フロリアン・リポヴィッツ
ドイツ
06:48 分
6
フアン・アユソ
スペイン
07:28 分
7
マティアス・スケルモーセ
デンマーク
09:38 分
8
レニー・マルティネス
フランス
10分28秒
9
トム・ピドコック
イギリス
11分19秒
10
ジョーダン・ジェガット
フランス
19分26秒
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