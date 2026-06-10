シティは、グヴァルディオルが今後も守備の要として長く活躍できるよう動いている。彼は24歳であり、エティハドとの契約は2028年まで残っている。それでも欧州の強豪は、クラブの過渡期につけ込み獲得を狙っている。しかしシティは彼の成長を評価し、より好条件の契約を提示する方針だ。

本人は新契約オファーを検討中だが、クラブ内では楽観視されている。2023年夏にRBライプツィヒから加入して以来、彼はトップチームに不可欠な存在となった。首脳陣は、CLのライバルに引き抜かれるわけにはいかない「手放せない」戦力と位置づけている。