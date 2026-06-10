Getty
翻訳者：
ヨスコ・グヴァルディオルはバイエルン・ミュンヘンでのハリー・ケインとのコンビを断り、マンチェスター・シティとの新契約にサインする見込み。
市はグヴァルディオルの将来確保へ動き出した。
シティは、グヴァルディオルが今後も守備の要として長く活躍できるよう動いている。彼は24歳であり、エティハドとの契約は2028年まで残っている。それでも欧州の強豪は、クラブの過渡期につけ込み獲得を狙っている。しかしシティは彼の成長を評価し、より好条件の契約を提示する方針だ。
本人は新契約オファーを検討中だが、クラブ内では楽観視されている。2023年夏にRBライプツィヒから加入して以来、彼はトップチームに不可欠な存在となった。首脳陣は、CLのライバルに引き抜かれるわけにはいかない「手放せない」戦力と位置づけている。
- Getty Images Sport
バイエルン・ミュンヘンの関心に、クロアチア人選手は心を動かされなかった
バイエルン・ミュンヘンは守備陣の刷新を目指し、この状況を注視してきた。財務均衡のため、移籍担当責任者マックス・エベルが複数の有名選手を「売却リスト」に載せたと報じられる中、クラブは元トッテナム所属のハリー・ケインと共にチームに加わり、守備陣を率いる理想的な候補としてグヴァルディオルを視野に入れていた。ドイツへの復帰の機会は、当初、彼の決断における要因の一つと考えられていた。
それでも、プレミアリーグと現在の環境が彼にとって魅力的で、今夏のバイエルン移籍の可能性は低くなっている。
エティハド・スタジアムでの移籍
指揮官交代を控えるシティにとって、グヴァルディオルの残留決定は朗報だ。後任のエンツォ・マレスカが求める戦術的柔軟性において、センターバックと左サイドバックをこなす彼はその要となる。
クラブは過去18か月間、グアルディオラ時代のベテランを放出し、若返りを図ってきた。 脛骨骨折で大半を欠場した25-26シーズンでも25試合2ゴール5アシストを記録した。今回の契約延長は、監督交代に関わらず頂点を目指すクラブの意志を示す。
- AFP
シティの守備陣の今後はどうなるのか？
グヴァルディオルは残留する見込みだが、今夏のマンチェスター・シティの戦力は依然として大きく変わる可能性がある。直近の移籍市場で加入しながら出場機会が少ない選手は、補強資金確保のため放出されるかもしれない。クラブは若手主力を残しつつ、新監督の構想に合う選手補強に注力している。