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ヨスコ・グヴァルディオルがマンチェスター・シティと5年契約で合意。レアル・マドリードやバイエルン・ミュンヘンへの移籍説は消えた。
マンチェスター・シティが守備陣の将来を確保
BBCスポーツによると、マンチェスター・シティは重要戦力であるグヴァルディオルと3年契約延長で合意間近。24歳のセンターバックは2028年までの契約がさらに延長され、当面はシティの守備の要であり続ける。 この契約は、獲得を狙っていた欧州の強豪クラブにとって大きな痛手だ。
彼は以前、キャリアの困難な時期に迷いを明かしていたが、今回の契約延長で世界トップDFとしての地位を確固たるものにした。
グヴァルディオル、欧州強豪クラブのオファーを断る
グヴァルディオールのイングランド残留決定は、獲得を熱望していたレアル・マドリードとバイエルンに大きな打撃を与えた。レアルのペレス会長は守備陣刷新の柱として招へいしたがっており、バイエルンもドイツ復帰を正式に打診していた。
マンチェスター・シティは交渉を通じて冷静に自信を保ち、合意に達すると確信していた。Gvardiolはスペインやドイツの古巣に戻る誘惑を断ち、新時代を迎えるシティの指導陣の下で成長を選ぶ。
- AFP
怪我を乗り越え、シティの守備陣を率いる
今回の契約延長は、怪我で苦戦したシーズンにもかかわらずクラブが大きな信頼を寄せている証だ。グヴァルディオルは2024-25シーズンにクラブ最優秀選手に選ばれたが、翌年1月に脚を骨折し4か月離脱した。
センターバックと左サイドバックをこなす戦術的柔軟性から、彼はペップ・グアルディオラ監督にとって欠かせない存在となった。5月に復帰し、クリスタル・パレス戦と最終節のアストン・ヴィラ戦に出場してコンディションを証明した。クラブは交渉を通じて前向きな姿勢を保ち、ここ数週間で合意に近づいていると感じていた。
- AFP
契約締結の進展で国際的な注目が集まる
クラブの去就調整中ながら、グヴァルディオルは現在、クロアチア代表に集中している。ワールドカップを目前に控え、代表守備陣の要としてチームを支える。大会ではマンチェスター・シティの仲間と対戦する可能性もある。クロアチアは水曜日のイングランド戦で開幕し、このDFはプレミアリーグのトップ選手たちと対戦する。