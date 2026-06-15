ヨスコ・グヴァルディオルがマンチェスター・シティと5年契約で合意。レアル・マドリードやバイエルン・ミュンヘンへの移籍説は消えた。

グヴァルディオールのイングランド残留決定は、獲得を熱望していたレアル・マドリードとバイエルンに大きな打撃を与えた。レアルのペレス会長は守備陣刷新の柱として招へいしたがっており、バイエルンもドイツ復帰を正式に打診していた。

マンチェスター・シティは交渉を通じて冷静に自信を保ち、合意に達すると確信していた。Gvardiolはスペインやドイツの古巣に戻る誘惑を断ち、新時代を迎えるシティの指導陣の下で成長を選ぶ。



