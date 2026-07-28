2023年にRBライプツィヒから7700万ポンドで加入したグヴァルディオルは、すぐに重要な存在としての地位を確立し、2024-25シーズンのクラブ年間最優秀選手賞を受賞した。

マンチェスターでの契約延長を受け、多才なDFはクラブの公式チャンネルを通じて喜びを語った。「シティが契約更新を望んでいると分かった瞬間、すぐに自分もそれを望んでいると感じた。シティのファンは初日から信じられないほど素晴らしかったし、クラブは選手たちにあらゆるものを提供してくれる。ここは世界最高のクラブだ。

「この3年間で、本当に多くの愛情と敬意を感じてきたし、それを当たり前だとは思っていない。ここにいる選手たちは素晴らしい。このチームは若く、大きな可能性を秘めたワールドクラスの集団だ。今後数年で多くの成功を収められると心から信じている」

シティのフットボールディレクター、ウーゴ・ビアナも、DFの長期的なコミットメントを確保したことを受けて、クラブ首脳陣の誇りを改めて強調した。「ヨシュコは、このクラブが本当に信頼を寄せている選手だ。彼は若く、傑出したプロフェッショナルで、すでに世界最高のDFの一人でもある。マンチェスター・シティは最高の才能を引き留めることに力を注いでおり、だからこそこの新契約で合意できたことを非常にうれしく思っている。

「ヨシュコは、我々がDFに求めるものを体現している。複数のポジションでプレーでき、スピードと強さを備え、攻撃に出る際も見事だ。彼は並外れている。ただ、その振る舞いもまた非常に印象的だ。彼は自分がなれる最高の選手になることを決意している若者であり、その姿勢はクラブ全体のビジョンと完全に一致している。ヨシュコの新契約を祝福したいし、シティの全員が今は彼のポテンシャルを最大限に引き出すことに集中している」