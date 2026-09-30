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ヨシュコ・グヴァルディオル、クロアチアがスペインに大敗した後にラミネ・ヤマルについて率直に認める
ヤマルがグヴァルディオルを驚嘆させる
スペインはネーションズリーグでクロアチアに快勝し、世界王者としての圧倒的な強さを引き続き示した。スペイン全体のパフォーマンスも見事だったが、再び見出しをさらったのはヤマルだった。バルセロナの神童は2得点に加えて決定的なアシストも記録し、セビージャでの一戦を通して、グヴァルディオルを含むクロアチア守備陣を苦しめた。
10代のウインガーと対峙する難しさを振り返り、グヴァルディオルは、ヤマルがどれほどトップレベルのDFにとっても厄介な存在かを率直に評した。「ヤマルがどんな選手かは分かっている。1対1のスペースを与えれば、彼はそれを生かしてくる。常に2人で対応すべき選手だ。うまくいった時もあれば、そうでない時もあった。たとえ最悪の日だったとしても、少なくとも10回は突破してくる」とグヴァルディオルは認めた。
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クロアチアのスペインに対する過剰な敬意
スラベン・ビリッチ監督率いるチームにとって、この敗戦は非常に受け入れがたいものだった。早い時間帯に失点した後はリズムをつかめず、苦しい展開を強いられた。グバルディオルは、世界王者に対するアプローチが慎重になりすぎていた可能性があると示唆した。
「厳しい試合だったし、最後は厳しい敗戦になった。彼らには祝福を送らなければならない。世界王者であるのには理由がある。こういうチームを相手にアウェーで戦うことが簡単ではないのは分かっていた。でも、相手をリスペクトしすぎたとも思う。早い時間帯に失点して、それで自分たちは動揺した。そこから巻き返すのは簡単ではない。だから最終的には厳しい敗戦だった」と、そのDFは語った。
世界王者相手に露呈した守備の欠陥
グヴァルディオルの思いに同調したのがFWディオン・ドレナ・ベリョである。スペインがそれ以外では完全に主導権を握った一戦で、ベリョはクロアチア唯一のゴールを決めた。ベリョは、世界王者との対戦が厳しい試練になることはクロアチアも予想していたと認めつつ、スペインにあまりにも簡単に最終ラインを破られたことに強い失望を示した。また、全体的なパフォーマンスには後味の悪さが残ったと明かし、最後の局面でより強固な守備規律を保てていれば、はるかに良い結果を得られたはずだと強調した。
「相手は世界王者で、何が待っているかは分かっていた。本当にトップチームだが、苦い気持ちが残る。もっとうまくやれたと思うし、特に守備の局面でそうだった。相手は最後の局面で簡単にこちらに攻め込んできた」とベリョは説明した。
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イングランド戦が待ち受ける
クロアチアに傷を癒やしている時間はほとんどない。すぐ先には、イングランドとの重要な一戦が待ち受けている。グバルディオルとチームの面々にとって、次のホームゲームはセビージャでの大敗後に自信を取り戻すチャンスとなる。DFは厳しい状況にもかかわらず、イングランド相手に勝ち点獲得を目指す考えに集中している。
「厳しい日程だ。数日後にはイングランド戦がある。残念ながら観客なしなので、より難しくなるだろう。それでもホームで戦うし、できるだけ多くの勝ち点を取れるようにしたい」とグバルディオルは締めくくった。
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