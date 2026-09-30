スペインはネーションズリーグでクロアチアに快勝し、世界王者としての圧倒的な強さを引き続き示した。スペイン全体のパフォーマンスも見事だったが、再び見出しをさらったのはヤマルだった。バルセロナの神童は2得点に加えて決定的なアシストも記録し、セビージャでの一戦を通して、グヴァルディオルを含むクロアチア守備陣を苦しめた。

10代のウインガーと対峙する難しさを振り返り、グヴァルディオルは、ヤマルがどれほどトップレベルのDFにとっても厄介な存在かを率直に評した。「ヤマルがどんな選手かは分かっている。1対1のスペースを与えれば、彼はそれを生かしてくる。常に2人で対応すべき選手だ。うまくいった時もあれば、そうでない時もあった。たとえ最悪の日だったとしても、少なくとも10回は突破してくる」とグヴァルディオルは認めた。