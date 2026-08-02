指揮官交代と、マレスカがもたらした影響について語ったグヴァルディオルは、クラブの意思決定プロセスに全面的な信頼を示した。「レベルはそれほど高く、エンツォが監督に選ばれたのには理由がある」と同選手は語った。「彼にはクオリティーがあり、新しいアイデアもあると思う。それに、僕たちはプレースタイルや、どんなサッカーをするのか、戦術やあらゆることについて、これからどうしていくのかを見ていく必要がある。彼は完璧な存在だと思う。ただ、もちろん時間はかかる」

前向きな雰囲気がある一方で、このクロアチア代表は、異なる戦術的アプローチにチームが素早く適応しなければならないことを認め、今後の課題の大きさについて現実的な見方も示した。シティは現在、ワールドカップ後の休暇により手薄な陣容で活動しているが、戦術面の土台は今まさに築かれている。グヴァルディオルは、公式戦のシーズンが始まったときに新指揮官が好スタートを切れるようにする責任を、選手たちが感じていると強調した。

「これはまったく新しいことで、監督を替えるのは簡単ではない。だから時間をかけていくことになる」と、そのDFはインタビューで付け加えた。「できる限り彼を助けること、そして話を聞いて、できるだけ早く適応しようとすることが僕たちの仕事だ。彼とは会って、僕のケガのことや、僕たちがどうプレーしていたか、ペップの下で以前に僕がどうプレーしていたかについて少し話した。それくらいだ。だいたいね」



