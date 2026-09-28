クロップのホーム初陣には大きな期待が集まっていたにもかかわらず、代表チームはちぐはぐな内容に終始し、粘り強い守備ブロックを崩すために必要な決定力も欠いていた。ジョシュア 試合を決めたのはディミトリオス・クルベリスのディフレクションしたシュートで、アレクサンダー・ニューベルにとってはどうすることもできない一撃だった。キミッヒは、このシュートを意図せず自分がコース変更してしまっただけに、特に不運な出来事だったと語った。

「自分たちにとって、決して良いパフォーマンスではなかった。終盤に失点して負けたのは不運だったし、そうなる必要はなかったと思う。多くの決定機を作れなかったし、相手の深い守備ラインに苦しんだ。GKも1、2本いいセーブを見せた。少し運があれば得点できたかもしれないが、全体としては動きが少なく、創造性も欠いていた。十分に動けず、十分なアイデアも出せなかった。0-0の引き分けが妥当だったと思うので、負けたのは本当に不運だ」とキミッヒは説明した。