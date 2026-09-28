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Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport
Donny Afroni
翻訳者：

ヨシュア・キミッヒ、ギリシャ相手の衝撃敗戦でユルゲン・クロップの戦術への適応に苦しむドイツに即時改善を要求

ヨズア・キミッヒ
ドイツ
ユルゲン・クロップ
ギリシャ
UEFAネーションズリーグ リーグA

ヨシュア・キミッヒは、UEFAネーションズリーグでドイツがギリシャに0-1で不本意な敗戦を喫した後、チームメートに対して戦術面での迅速な進化を求めた。この結果を受け、ユルゲン・クロップ新監督が導入した高強度の哲学を完全には浸透させられずにいる代表チームは、答えを探している状況だ。

  • キミッヒがドイツの移行期を評価

    キミッヒはWWKアレーナでのギリシャ戦で喫した歴史的な0-1の敗戦を受け、代表チームの現在地について率直に語った。クロップ体制下での進歩を示すはずだった一戦で、ドイツ代表は連係を欠き、粘り強い相手を崩すのに必要な創造性も不足していた。バイエルン・ミュンヘンのスターは、新たな戦術時代への移行が難しいものになっていると認めつつも、最後の局面で鋭さを欠いていることについてはチームが責任を負わなければならないとの考えを示した。

    このベテランMFは、チームが依然として大規模な刷新の初期段階にあると強調した。キミッヒは『ARD』に対し、「あらゆる面で改善しなければならない。監督の考えをもっと深く理解する必要がある。彼が提案していることは非常に良いもので、僕たちの助けになると思う。あとはそれを実行するのが僕たち次第だ。監督は自分が何を求めているのかをとても明確にしている」と語った。

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    戦術的な苦闘と創造性の不足

    クロップのホーム初陣には大きな期待が集まっていたにもかかわらず、代表チームはちぐはぐな内容に終始し、粘り強い守備ブロックを崩すために必要な決定力も欠いていた。ジョシュア　試合を決めたのはディミトリオス・クルベリスのディフレクションしたシュートで、アレクサンダー・ニューベルにとってはどうすることもできない一撃だった。キミッヒは、このシュートを意図せず自分がコース変更してしまっただけに、特に不運な出来事だったと語った。

    「自分たちにとって、決して良いパフォーマンスではなかった。終盤に失点して負けたのは不運だったし、そうなる必要はなかったと思う。多くの決定機を作れなかったし、相手の深い守備ラインに苦しんだ。GKも1、2本いいセーブを見せた。少し運があれば得点できたかもしれないが、全体としては動きが少なく、創造性も欠いていた。十分に動けず、十分なアイデアも出せなかった。0-0の引き分けが妥当だったと思うので、負けたのは本当に不運だ」とキミッヒは説明した。

  • ナーゲルスマン時代との差別化

    低い位置に構える守備を前に苦戦したことで、ユリアン・ナーゲルスマン体制下での失意のワールドカップ敗退を思い起こさせる面もあったが、キミッヒはチームが過去の過ちを繰り返しているとの見方をすぐに否定した。今回の結果は進歩を示すものではなかったとしても、クロップが導入している根本的な哲学はまったく異なると主張。ネーションズリーグで目先の結果が出ていないにもかかわらず、現行の構造の方が成長に向けたより良い土台を提供していると、主将は強く確信している。

    「そうは思わない。プレーの仕方が違う。ボールロストもそれほど多くなかったし、カウンターを受けた回数もそんなに多くなかったと思う。相手は非常に低い位置に構え、よりロングボールに頼っていた。それでも、攻撃面ではチームとして十分にクリエイティブではなかった」

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  • FBL-EUR-NATIONS-GER-GREAFP

    キミッヒ、離脱を強いられる

    キミッヒは、今後行われるセルビア戦とギリシャとの第2戦のメンバーには入らない。主将は代表キャンプを離れることになり、クロップ監督は選択肢をローテーションしながら、他のタレントも見極めようとしている。キミッヒ不在によって生じるリーダーシップの空白は、ギリシャ戦の失望から立ち直ろうとするドイツサッカー連盟（DFB）の中で、ほかのベテラン選手たちが埋めなければならない。キミッヒは今後、再び国内での役割に集中する一方、代表のチームメートたちは、彼を欠いたままクロップ体制初勝利を目指すことになる。

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