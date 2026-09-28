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ヨシュア・キミッヒ、ギリシャ相手の衝撃敗戦でユルゲン・クロップの戦術への適応に苦しむドイツに即時改善を要求
キミッヒがドイツの移行期を評価
キミッヒはWWKアレーナでのギリシャ戦で喫した歴史的な0-1の敗戦を受け、代表チームの現在地について率直に語った。クロップ体制下での進歩を示すはずだった一戦で、ドイツ代表は連係を欠き、粘り強い相手を崩すのに必要な創造性も不足していた。バイエルン・ミュンヘンのスターは、新たな戦術時代への移行が難しいものになっていると認めつつも、最後の局面で鋭さを欠いていることについてはチームが責任を負わなければならないとの考えを示した。
このベテランMFは、チームが依然として大規模な刷新の初期段階にあると強調した。キミッヒは『ARD』に対し、「あらゆる面で改善しなければならない。監督の考えをもっと深く理解する必要がある。彼が提案していることは非常に良いもので、僕たちの助けになると思う。あとはそれを実行するのが僕たち次第だ。監督は自分が何を求めているのかをとても明確にしている」と語った。
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戦術的な苦闘と創造性の不足
クロップのホーム初陣には大きな期待が集まっていたにもかかわらず、代表チームはちぐはぐな内容に終始し、粘り強い守備ブロックを崩すために必要な決定力も欠いていた。ジョシュア 試合を決めたのはディミトリオス・クルベリスのディフレクションしたシュートで、アレクサンダー・ニューベルにとってはどうすることもできない一撃だった。キミッヒは、このシュートを意図せず自分がコース変更してしまっただけに、特に不運な出来事だったと語った。
「自分たちにとって、決して良いパフォーマンスではなかった。終盤に失点して負けたのは不運だったし、そうなる必要はなかったと思う。多くの決定機を作れなかったし、相手の深い守備ラインに苦しんだ。GKも1、2本いいセーブを見せた。少し運があれば得点できたかもしれないが、全体としては動きが少なく、創造性も欠いていた。十分に動けず、十分なアイデアも出せなかった。0-0の引き分けが妥当だったと思うので、負けたのは本当に不運だ」とキミッヒは説明した。
ナーゲルスマン時代との差別化
低い位置に構える守備を前に苦戦したことで、ユリアン・ナーゲルスマン体制下での失意のワールドカップ敗退を思い起こさせる面もあったが、キミッヒはチームが過去の過ちを繰り返しているとの見方をすぐに否定した。今回の結果は進歩を示すものではなかったとしても、クロップが導入している根本的な哲学はまったく異なると主張。ネーションズリーグで目先の結果が出ていないにもかかわらず、現行の構造の方が成長に向けたより良い土台を提供していると、主将は強く確信している。
「そうは思わない。プレーの仕方が違う。ボールロストもそれほど多くなかったし、カウンターを受けた回数もそんなに多くなかったと思う。相手は非常に低い位置に構え、よりロングボールに頼っていた。それでも、攻撃面ではチームとして十分にクリエイティブではなかった」
- AFP
キミッヒ、離脱を強いられる
キミッヒは、今後行われるセルビア戦とギリシャとの第2戦のメンバーには入らない。主将は代表キャンプを離れることになり、クロップ監督は選択肢をローテーションしながら、他のタレントも見極めようとしている。キミッヒ不在によって生じるリーダーシップの空白は、ギリシャ戦の失望から立ち直ろうとするドイツサッカー連盟（DFB）の中で、ほかのベテラン選手たちが埋めなければならない。キミッヒは今後、再び国内での役割に集中する一方、代表のチームメートたちは、彼を欠いたままクロップ体制初勝利を目指すことになる。
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