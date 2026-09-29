Getty Images Sport
翻訳者：
ヨシュア・キミッヒは「ワールドクラスの選手ではない」。元ドイツ代表のマリオ・バスラーが、ギリシャ戦敗戦後にバイエルンのMFを酷評した。
元代表選手が中盤の要を痛烈批判
バスラーはキミッヒについて一切容赦のない評価を下し、ドイツ代表主将は世界級にはほど遠いと主張した。この厳しい見解は、アウクスブルクでのギリシャ戦で喫した衝撃の0-1敗戦を受けてのものだ。この試合ではディミトリオス・クルベリスの決勝弾がキミッヒ自身に当たってコースが変わった。ホームチームがボール支配率75％を記録しながらも、苛立たしい結果によってクロップ体制初のホームゲームは後味の悪いものとなった。
- Getty Images Sport
解説者がキャプテンの実際の価値に疑問を呈する
57歳のバスラーは、ドイツがあらゆるプレーをキミッヒ経由にしがちな傾向に疑問を呈し、彼の高い関与度が決定的な鋭さをまったく生まなかったと指摘した。自身のポッドキャスト『Basler Ballert』で 『Sport.de』を通じて、バスラーは次のように語った。「キミッヒはどこかへ走っていく。するとみんながすぐに彼へボールを渡す。なぜなのか分からない。だが、昨日のキミッヒからは何も生まれなかった。ボールタッチ数は最も多く、走行距離も長かった。そう、それはそうだ。だが何も生まれなかった。
「私はここ数カ月、いやもう何年も言い続けている。キミッヒはワールドクラスの選手ではない。普通のMFだ。どうやらCKもFKも、何もかも全部蹴りたがっていて、ピッチの至るところを走り回っている選手だ」
戦術的欠陥が緊急警鐘を鳴らす
ドイツのプレーにリズムが欠けている点を強調し、バスラーはクロップに対し、このMFの自由を抑えるよう求めた。ボールを持ちすぎる癖があるため、チームの攻撃が読みやすくなっていると警鐘を鳴らしている。
さらに、こう付け加えた。「ユルゲン・クロップは今後、介入しなければならないと思う。キミッヒが中盤でボールを運んで試合のテンポを落とすようなこの種のサッカーでは、これ以上先には進めないからだ。
「キミッヒのプレーはすでに見抜かれている。それは昨日のギリシャ戦ではっきり分かった。相手は、彼がボールを持つと時折DFラインの背後へ浮き球を送ろうとすることを分かっている。すべてヘディングで跳ね返されていた。それが事実だ」
またバスラーは、ドイツが並のレベルに落ち込んでいるというバスティアン・シュバインシュタイガーの見解も支持した。「バスティが昨日、完璧に言い表していた。私たちにはもうワールドクラスの選手がいない。もう何年もワールドクラスの選手はいない」
- Getty Images Sport
クロップ、再建を巡る厳しさを増す視線に直面
ドイツは、ネーションズリーグのグループA3で開幕2試合を終えて勝ち点1にとどまっており、順位を安定させるために早急な立て直しを迫られている。 クロップ監督率いるチームは10月1日木曜日にセルビアをホームに迎え、その3日後には雪辱を期して敵地でギリシャと対戦する。この連戦は、監督と主将の双方にとって、声高な批判を鎮めるための極めて重要な試練となる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。