ドイツのプレーにリズムが欠けている点を強調し、バスラーはクロップに対し、このMFの自由を抑えるよう求めた。ボールを持ちすぎる癖があるため、チームの攻撃が読みやすくなっていると警鐘を鳴らしている。

さらに、こう付け加えた。「ユルゲン・クロップは今後、介入しなければならないと思う。キミッヒが中盤でボールを運んで試合のテンポを落とすようなこの種のサッカーでは、これ以上先には進めないからだ。

「キミッヒのプレーはすでに見抜かれている。それは昨日のギリシャ戦ではっきり分かった。相手は、彼がボールを持つと時折DFラインの背後へ浮き球を送ろうとすることを分かっている。すべてヘディングで跳ね返されていた。それが事実だ」

またバスラーは、ドイツが並のレベルに落ち込んでいるというバスティアン・シュバインシュタイガーの見解も支持した。「バスティが昨日、完璧に言い表していた。私たちにはもうワールドクラスの選手がいない。もう何年もワールドクラスの選手はいない」