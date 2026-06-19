ディオマンデは世界的な知名度向上にも積極的だ。RBライプツィヒでのデビューシーズン（公式戦36試合で23得点・アシスト）を経て、19歳の彼は今、ワールドカップでも活躍している。 初戦のエクアドル戦（1-0）では、チャンピオンズリーグ決勝進出チームであるアーセナルのピエロ・ヒンカピーを翻弄し、チーム最多の80回ボールタッチを記録。ウイングフォワードとしては異例の数字で、MOMにも選ばれた。

エクアドル戦では右サイドで起用された。クラブでは右が主戦場だが、代表では左が定位置だった。 ドイツ戦でディオマンデがどのポジションで先発するかは、もう一人のウイング次第だ。エクアドル戦で途中出場し決勝点を挙げたアマド・ディアロ（マンチェスター・ユナイテッド）がバズマナ・トゥーレ（ホッフェンハイム）に代わって先発すれば、ディオマンデは左に移り、ドイツの右SBジョシュア・キミッヒと対決する。

キミッヒはブンデスリーガでの対戦を振り返り、「ライプツィヒは問題があったが、彼は常に安定して良いプレーをしていた」と絶賛。さらにバイエルン時代のチームメイトで2020年CL決勝のヒーロー、キングスレー・コマンに例えた。 「彼のストップ＆ゴーは並外れていて、かつてバイエルンでプレーしたキングスリーを思い出す。スピードを極限まで上げ、相手を揺さぶってから再加速する」