水曜日、ヤン・ディオマンデは「The Players' Tribune」に、亡くなった妹への手紙を寄せた。15歳だったロクサーヌは1年前、パーティー後に原因不明で亡くなった。「君を生き続けさせるよ。世界中が君の名前を知るようにするよ」と彼は綴った。
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ヨシュア・キミッヒとの違いは明らかだ。ドイツ代表はコートジボワール戦で大きな危機に直面している。
ディオマンデは世界的な知名度向上にも積極的だ。RBライプツィヒでのデビューシーズン（公式戦36試合で23得点・アシスト）を経て、19歳の彼は今、ワールドカップでも活躍している。 初戦のエクアドル戦（1-0）では、チャンピオンズリーグ決勝進出チームであるアーセナルのピエロ・ヒンカピーを翻弄し、チーム最多の80回ボールタッチを記録。ウイングフォワードとしては異例の数字で、MOMにも選ばれた。
エクアドル戦では右サイドで起用された。クラブでは右が主戦場だが、代表では左が定位置だった。 ドイツ戦でディオマンデがどのポジションで先発するかは、もう一人のウイング次第だ。エクアドル戦で途中出場し決勝点を挙げたアマド・ディアロ（マンチェスター・ユナイテッド）がバズマナ・トゥーレ（ホッフェンハイム）に代わって先発すれば、ディオマンデは左に移り、ドイツの右SBジョシュア・キミッヒと対決する。
キミッヒはブンデスリーガでの対戦を振り返り、「ライプツィヒは問題があったが、彼は常に安定して良いプレーをしていた」と絶賛。さらにバイエルン時代のチームメイトで2020年CL決勝のヒーロー、キングスレー・コマンに例えた。 「彼のストップ＆ゴーは並外れていて、かつてバイエルンでプレーしたキングスリーを思い出す。スピードを極限まで上げ、相手を揺さぶってから再加速する」
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「これこそがD列車だ」：アントニオ・リュディガーがコートジボワールのウイングを称賛
ディオマンデはスピードと高い技術で、前線へ選手を押し上げるドイツ代表にとって大きな脅威だ。コートジボワールの他の攻撃陣も高速で動き回る。「まるで特急列車だ」とアントニオ・リュディガーは語る。「彼らは1対1とカウンターを好む。」
初戦のキュラソー戦（7-1）でも、ドイツは実力差のある相手に苦戦した。特にサイドでは、キミッヒと左SBブラウンがナーゲルスマン監督の指示で高く上がったり内側に切り込んだりした際、背後にスペースが生まれた。2人はそれぞれ2得点を挙げたが、 しかしその裏を突かれ、背後に大きなスペースが生まれる場面も目立った。
キミッヒは「コートジボワール戦では守備のカバーに細心の注意が必要だ。50〜60メートルも下がって守る場面で集中力を欠くと、スピードでやられる」と警鐘を鳴らした。 昨季ブンデスリーガでの最高速度はディオマンデが36.30km/h、キミッヒは33.08km/h。キャプテンは「適切なバランス」を強調し、守備を重視して「8人のDFに対し5～6人で攻撃する場面も必要だ」と語った。
ナゲルスマン監督もキミッヒの意見を重視し、コートジボワール戦では戦術を微調整する見込みだ。右ウイングのサネが非公開練習で5バックの右サイドに下がり、守備を補強したという。
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コートジボワールはワールドカップ予選で無失点を記録した
一方、ドイツの攻撃陣は突破が難しい守備と対戦する。コートジボワールはW杯予選で無失点だった。エクアドルとの初戦も無失点（クロスバーに2本直撃）。
その一戦では、エメルセ・フェー監督が負傷を抱えるCBオディロン・コソヌ（アタランタ）とエヴァン・ンディッカ（ASローマ）を先発から外した。 ドイツ戦では両選手とも復帰できる見込みだ。右サイドバックはゲラ・ドゥエ（レーシング・ストラスブール）で、兄はPSGで2度CL制したフランス代表デシレ・ドゥエだ。
また、センターフォワードのエリエ・ワヒもメンバーに追加された。当初はアイントラハト・フランクフルトでの不調とフランスでの賭博・試合操作疑惑によりカナダ入国を拒否されると報じられたが、木曜日に許可された。
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ワールドカップ後にヤン・ディオマンデはリヴァプールかPSGに移籍する？
コートジボワールの最大の期待はディオマンデにある。彼は代表監督フェーに、自身が熟知するブンデスリーガの選手情報を提供できる。しかし、ディオマンデがライプツィヒであとどれほどプレーするかは不明だ。PSGやリヴァプールが獲得に動いており、移籍金は1億2000万ユーロと噂される。
仮にドイツを去る日が来ても、彼には思い出としてあるニックネームが残る。 「ライプツィヒに移籍した当初、私はいつも遅刻していた」と彼は『The Players' Tribune』に綴っている。「厳密には時間通りだったが、ドイツではそれが『かなり遅れている』意味になる。そこで、どんな待ち合わせでも90分前に到着するようになった。すると、周囲は私を『ドイツ人』と呼び始めたんだ。」